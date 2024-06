Temporada Osesp no Teatro B32 tem início com pianista Cristian Budu

No ano em que completa sete décadas de existência, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp estará novamente no coração financeiro de São Paulo, para três apresentações que mostram um recorte da nossa Temporada 2024 – Osesp 70 Anos, no moderno Teatro B32, em plena Avenida Faria Lima. A Academia de Música da Osesp será o grupo residente nos três concertos, que acontecem sempre às 19h30, nos dias 17/jun, 06/ago e 14/out – os ingressos custam de R$ 39,60 a R$ 90,00 (valores inteiros) e podem ser adquiridos neste link.

Na próxima segunda-feira (17/jun), às 19h30, alunos bolsistas da Academia de Música da Osesp convidam o talentoso pianista brasileiro Cristian Budu para o concerto de abertura, que terá no programa obras de dois mestres: a Sonata quasi una fantasia nº 14, do alemão Ludwig van Beethoven, e o Concerto para piano nº 9 – Jeunehomme, do austríaco Wolfgand Amadeus Mozart – esta com Budu como solista convidado.

“A Fundação Osesp saúda a existência de um espaço como o Teatro B32, extremamente qualificado para a cultura e as artes na cidade de São Paulo. Esperamos, com essa série que agora chega ao seu terceiro ano, ampliar ainda mais a nossa missão de levar música clássica e entretenimento à população paulista, com a excelência reconhecida dos bolsistas da Academia de Música da Osesp e de solistas de destaque da Temporada 2024 na Sala São Paulo, comemorativa dos 70 anos da Osesp”, afirma o Diretor Executivo da Fundação Osesp, Marcelo Lopes.

PROGRAMAS

TEMPORADA OSESP NO TEATRO B32

17 JUN (SEG), 19H30

ACADEMIA DE MÚSICA DA OSESP

CRISTIAN BUDU piano

Ludwig van BEETHOVEN | Sonata quasi una fantasia nº 14, Op. 27, nº 2 — Ao luar

Wolfgang Amadeus MOZART | Concerto para piano nº 9 em Mi bemol maior, KV 271 — Jeunehomme

06 AGO (TER), 19H30

ACADEMIA DE MÚSICA DA OSESP

PACHO FLORES trompete

Antonio VIVALDI | Griselda: Agitata da dua Venti [arranjo: Pacho Flores]

Dirk BROSSÉ | Prelude to a New Age

Pacho FLORES | Musas y Resuello

Maria Theresia VON PARADIS | Sicilienne [arranjo: Pacho Flores]

Pablo DE SARASATE | Gypsy airs [arranjo: Pacho Flores]

Pacho FLORES | Morocota

Astor PIAZZOLLA | Revirado [arranjo: Pacho Flores]

Pacho FLORES | Labios Vermelhos

14 OUT (SEG), 19H30

ACADEMIA DE MÚSICA DA OSESP

PAUL LEWIS piano

Franz SCHUBERT | Sonata nº 13 em Lá maior, D 664

Ludwig van BEETHOVEN | Concerto para piano nº 3 em dó menor, Op. 37

SERVIÇO

Quando: 17 de junho, 06 de agosto e 14 de outubro de 2024.

Endereço: Teatro B32 | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi

Telefone: (11) 93327-6549

Taxa de ocupação limite: 490 lugares

Classificação: Livre

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 90,00, nas bilheterias e nos sites da Osesp e do teatro.