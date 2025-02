Orquestra Sinfônica da USP inicia temporada de 2025 com concerto temático de Carnaval

A Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) abre sua programação de 2025 neste sábado, 22, às 16h, com um concerto que antecipa o clima do Carnaval, trazendo ao palco um passeio pela tradição carnavalesca brasileira. O programa sinfônico reúne uma seleção de grandes clássicos populares sob uma nova roupagem, em versões orquestrais que homenageiam gêneros como samba-enredo, marcha-rancho, choro e frevo, e interpreta uma série de marchinhas e canções da bossa nova de autoria de Jorge Ben Jor, Zequinha de Abreu, Djavan, Moraes Moreira e Vinicius de Moraes em arranjos de Mateus Araújo e Gilson Santos. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser adquiridos online. Clique aqui para acessar o site.

Em março, a Orquestra apresenta a série “Concertos 60+: memórias sonoras”. O projeto, pensado especialmente para esta faixa etária, busca aproximar os espectadores da música clássica, a partir de experiências que vão além do usual. A cada evento os participantes terão a oportunidade de se envolver com os repertórios, participar de bate-papos com os músicos e acessar materiais sobre música clássica. A inscrição individual ou de instituições é feita mediante o preenchimento de formulário online. Clique aqui!

No mesmo mês, o grupo dá sequência às séries “Esculpir o Tempo”, “Torre do Relógio” e mantém ainda os “Ciclos Didáticos: Naipe da Hora”, projeto pensado com o objetivo de aproximar crianças e adolescentes do funcionamento de uma orquestra pelo ensino e apresentação dos instrumentos utilizados em sua composição, bem como seus naipes e formações. A iniciativa é voltada para escolas públicas ou privadas e as inscrições são realizadas online. Clique aqui!

Em setembro, na Semana Camargo Guarnieri, a Osusp conta com apresentações de solistas conceituados, como Cássia Carrascoza, Luciana Sayure e Eliane Tokeshi. No final do ano, em novembro, o grupo comemora seus 50 anos de existência com apresentações especiais abertas à comunidade USP e ao público em geral.

Além de implementar novidades para o público 60+, a temporada 2025 retoma parcerias com o Coral da USP (Coralusp) e a Orquestra de Câmara (Ocam) da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP.