Temporada 2 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone chega em 28 de janeiro

O caçador se torna a caça na Temporada 2 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone, que chega na próxima semana, em 28 de janeiro. Prepare-se para uma grande quantidade de conteúdo novo, incluindo cinco mapas Multiplayer, mais de seis novas armas, um novo mapa de Zumbis, modos temáticos de Dia dos Namorados por tempo limitado e mais.

Sevati “Sev” Dumas celebra uma nova era de Avalon, mas sua vitória sobre a família criminosa Luttazzi dura pouco. A equipe Rogue agora está sendo perseguida por um assassino letal e anônimo, após os Luttazzis colocarem uma recompensa por suas cabeças. Cabe ao jogador determinar em quem eles podem realmente confiar e onde podem se esconder.

Novos mapas Multiplayer para BO6

Cinco novos mapas serão adicionados a Black Ops 6, incluindo três no lançamento (Bounty, Dealership, Lifeline) e dois no meio da temporada (Bullet e Grind).

Bounty (6v6): A suíte de cobertura de um chefe do crime local.

A suíte de cobertura de um chefe do crime local. Dealership (6v6): Batalhe na luxuosa concessionária de carros Pallascar.

Batalhe na luxuosa concessionária de carros Pallascar. Lifeline (2v2/6v6): Um iate pequeno e sofisticado ainda em chamas após um embarque bem-sucedido de Sev e seus aliados.

Um iate pequeno e sofisticado ainda em chamas após um embarque bem-sucedido de Sev e seus aliados. Bullet (2v2/6v6): Duele em um trem bala em movimento.

Duele em um trem bala em movimento. Grind (6v6): O famoso skatepark que apareceu pela primeira vez em Call of Duty: Black Ops II faz sua estreia no Black Ops 6 no meio da temporada.

Novos modos Multiplayer

Um novo modo e o retorno de um tipo de partida amada pelos jogadores iniciam a atualização com força, enquanto dois novos modos de tempo limitado em comemoração ao Dia dos Namorados (Valentine’s Day) também chegam ao jogo ao longo da temporada.

Sobrecarga (Lançamento): As equipes competem no Team Deathmatch para serem as primeiras a atingir o número máximo de estrelas. Ganhe essas estrelas executando diferentes manobras.

As equipes competem no para serem as primeiras a atingir o número máximo de estrelas. Ganhe essas estrelas executando diferentes manobras. Jogo de Armas (Lançamento): O Gun Game favorito dos fãs está de volta! Dispute em um modo livre para todos, onde todos os Operadores começam a partida com a mesma arma inicial e percorrem o mesmo conjunto de 20 armas, variando de partida para partida.

O favorito dos fãs está de volta! Dispute em um modo livre para todos, onde todos os Operadores começam a partida com a mesma arma inicial e percorrem o mesmo conjunto de 20 armas, variando de partida para partida. Tiroteio – Segurando Vela (Durante a temporada): Neste modo, o jogador pode trazer amigos para lutar em 3v3.

Neste modo, o jogador pode trazer amigos para lutar em 3v3. Competição em Dupla (Durante a temporada): Este é estritamente para duplas. Batalhe em um moshpit de modos Face Off 2v2, incluindo Face Off Team Deathmatch, Face Off Domination e Face Off Kill Confirmed.

Além dos novos modos, o multiplayer recebe uma série de atualizações de jogabilidade com a Temporada 2, incluindo as vantagens “Superveloz” (lançamento) e “Instinto de Caçador” (meio da temporada), a nova série de pontuação “Máquina de Guerra” (lançamento) e o coringa “Mata-Moscas” (meio da temporada). O modo irá contar ainda com melhorias de qualidade de vida e novas configurações nas partidas ranqueadas.

Modo zumbis

The Thomb (novo mapa): Catacumbas amaldiçoadas guardam uma passagem para o Éter Negro. Aqui, o jogador deve buscar pelo lendário Artefato “Sentinel”.

Conteúdo adicional de jogabilidade: Mantenha todas as ameaças à vista com a adição da Vantagem Percepção da Morte , incluindo novos Aprimoramentos para melhorar ainda mais as habilidades.

Mantenha todas as ameaças à vista com a adição da , incluindo novos para melhorar ainda mais as habilidades. Novo tipo de inimigo, Arma Mítica e mais: Enfrente a eletrizante criatura “Shock Mimic”, empunhe o letal Cajado de Gelo , utilize um novo tipo de armadilha controlada pelo jogador com “Aetheric Lanterns” e atinja os inimigos com a Armadilha de Flechas .

Enfrente a eletrizante criatura “Shock Mimic”, empunhe o letal , utilize um novo tipo de armadilha controlada pelo jogador com e atinja os inimigos com a . Atualizações de Qualidade de Vida: Pausa em Co-op, Rastreamento de Desafios, configurações personalizadas de HUD e mais estão chegando à Temporada 2.

Melhorias de gameplay para Warzone

O foco desta atualização para Warzone será priorizar ajustes de jogabilidade, melhorias na qualidade de vida e correção de bugs. Essas atualizações serão implementadas gradualmente, com várias mudanças significativas previstas para o meio da temporada.

Além dos ajustes, os jogadores terão acesso a uma variedade completa de conteúdos na Temporada 2, incluindo mapas (Área 99, Urzikstan, Rebirth Island) e modos (Battle Royale, Ressurgência, Saque), e também o ranqueado de Battle Royale na janela de lançamento. Eventos como “The Terminator” e “Shadow Hunt” (Caçada Sombria) estarão disponíveis nas primeiras semanas, juntamente com as novas armas básicas e conteúdos compartilhados da temporada.

O update também trará novas Vantagens, como Blindagem Reativa (no lançamento), para regeneração de armadura, e Discreto (durante a temporada) – que melhora sua velocidade de movimento ao se agachar, deitar e quando estiver abatido. Prepare-se também para uma nova temporada de Jogo por Ranking no Battle Royale, incluindo recompensas totalmente novas.

Call of Duty: Black Ops 6 está disponível no Xbox (Xbox Series X|S e Xbox One) e PC, onde está disponível no Game Pass desde o lançamento, bem como através da Microsoft Store, Battle.net, Steam e PlayStation (PlayStation 5 e PlayStation 4). É possível comprar o jogo aqui.