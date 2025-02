Tempestades causam danos em diversas cidades do Rio Grande do Sul

Recentes tempestades que afetaram o Rio Grande do Sul resultaram em danos significativos em várias localidades. Em Tavares, cerca de 250 residências foram severamente afetadas, com telhados danificados pela queda de granizo. A prefeitura local informou que, em decorrência dos estragos, o início do ano letivo foi suspenso.

Outra cidade impactada foi São Vicente do Sul, onde o telhado da ala norte do Hospital São Vicente Férrer foi arrancado pela força dos ventos. Segundo informações da prefeitura, a estrutura foi arremessada a uma distância de 50 metros. Felizmente, não houve registro de feridos. A equipe do hospital está trabalhando para garantir a continuidade dos serviços de pronto-atendimento, enquanto a administração municipal avalia os danos e planeja os reparos necessários.

Osório também enfrentou uma situação crítica durante o temporal que ocorreu na noite de domingo (16). O circo montado na cidade desabou enquanto cerca de 200 pessoas assistiam ao espetáculo, resultando em 20 feridos, conforme relatado pela Brigada Militar (BM). Todos os feridos receberam atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento e no hospital local, sendo que nenhuma das vítimas apresentava ferimentos graves.

O Circo Fox divulgou um comunicado nas redes sociais informando que as pessoas afetadas estavam na plateia no momento do incidente. As condições climáticas foram severas, com rajadas de vento atingindo 43,9 km/h, de acordo com dados da Climatempo, que utiliza a estação meteorológica de Tramandaí como referência para a região.

As autoridades locais continuam monitorando a situação e prestando assistência às vítimas dos desastres naturais, enquanto avaliam as medidas necessárias para recuperação e reconstrução das áreas afetadas.