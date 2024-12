Tempestade causa caos no Rio Grande do Sul

Uma intensa tempestade varreu o Rio Grande do Sul no último domingo, 1º de outubro, provocando significativos danos em pelo menos 35 municípios da região. A Defesa Civil estadual informou que o fenômeno meteorológico foi gerado pelo avanço de uma frente fria combinada com um sistema de baixa pressão. Em várias áreas, a tempestade trouxe ventos fortes, descargas elétricas e precipitação de granizo.

Em Arroio do Tigre, na Região dos Vales, os ventos intensos causaram o colapso de um pavilhão metálico no Parque Municipal Atílio Pasa. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, mais de 50 indivíduos que participavam de um evento cultural e gastronômico no local precisaram de atendimento médico. Dois dos feridos foram transferidos para hospitais em Canoas e Cachoeira do Sul para tratamento especializado.

O temporal também resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica para aproximadamente 529 mil propriedades em todo o estado. Os danos foram causados principalmente pela queda de galhos de árvores e detritos lançados sobre a rede elétrica devido aos ventos fortes.

Na área atendida pela RGE, cerca de 279 mil clientes ficaram sem eletricidade por volta das duas da manhã desta segunda-feira. Apesar dos esforços contínuos dos técnicos durante a noite, ainda havia cerca de 126,8 mil pontos sem energia às oito horas. Nas regiões sob concessão da CEEE Equatorial, aproximadamente 250 mil clientes enfrentaram cortes no fornecimento.

No município de Carazinho, localizado no noroeste do estado, 50 casas tiveram seus telhados danificados. Em São José do Herval, no nordeste gaúcho, árvores caídas bloquearam a BR-386 na altura do quilômetro 287 nas primeiras horas do dia. Em Camaquã, parte da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Beckel foi destruída pela chuva intensa. Um vídeo compartilhado online mostra o prédio parcialmente destelhado e as salas inundadas, com móveis e documentos danificados. A reportagem não conseguiu contato com a prefeitura ou a secretaria municipal de Educação.

A Defesa Civil estadual listou os 35 municípios que relataram algum tipo de dano decorrente das condições climáticas adversas.