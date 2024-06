Temos divergências, mas confio ‘100%’, diz Lula sobre Haddad

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou as divergências com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista ao Uol nesta quarta-feira (26). Lula reforçou que confia no chefe da pasta e em toda a equipe ministerial.

“Haddad é uma pessoa muito importante para mim e para o país. E eu quero muito bem ao Haddad. Obviamente que nós temos divergências, eu nem sempre comungo com tudo o que o Haddad pensa e quero que ele não comungue com tudo que eu penso. Portanto, a gente tem a liberdade de dizer um para o outro, ‘isso eu concordo, isso eu não concordo’. Isso é saudável”

“O Haddad é um companheiro que tem 100% da minha confiança, o Rui [Costa] tem 100% da minha confiança porque eu montei uma equipe boa”.

Movimentos de Haddad na Fazenda foram recentemente criticados pelo PT pela proposta da equipe econômica de limitar o crescimento real dos pisos de saúde e educação a 2,5%.