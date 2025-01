Telekid estará na exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos  

Que tal relembrar as respostas de todos os porquês do divertido personagem Telekid, interpretado por Marcelo Tas? Eleestará visitando a Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos na próxima terça-feira (21/1), às 16h.



Os telespectadores nunca ficavam insatisfeitos quando o Telekid estava por perto, afinal “Porque sim!” não é resposta. Com suas roupas coloridas e sua engenhoca tecnológica que ilustrava as explicações, o Telekid, era o único que conseguia responder os infinitos “por quês” do Zequinha. Ele ensinava a todos o motivo de existir a moda, de utilizar óculos, de falar outras línguas… e todo tipo de dúvida que possa surgir.

Os ingressos para a visita especial já podem ser adquiridos pelo site da exposição (clique aqui). Os valores dos ingressos permanecem os mesmos. Os convites são limitados.

A exposição está na reta final em São Paulo, seguindo aberta para visitação até o dia 31 de janeiro. A realização da mostra é da TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia.

SERVIÇO

Visita do Telekid Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos

Data: 21 de janeiro

Horário: a partir das 16h

Ingressos a venda no site (clique aqui)

Local: Solar Fábio Prado – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano – São Paulo