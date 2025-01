Personagem Penélope visita a ​Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos

Os apaixonados pelo Castelo Rá-Tim-Bum podem aproveitar para relembrar os momentos de inspiração da repórter Penélope. Tudo porque, no dia 15 de janeiro, às 16 horas, a personagem interpretada pela atriz Angela Dip, visitará a Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos.

Os ingressos para a sessão especial já podem ser adquiridos pelo site www.expocasteloratimbum.com.br. Os valores dos ingressos permanecem os mesmos valores. Os convites são limitados.

No programa exibido pela TV Cultura e que marcou uma geração inteira na década de 1990, Penélope é uma repórter popular e bonita que apresenta o seu próprio telejornal. A personagem é conhecida por usar roupas, maquiagem e cabelos cor-de-rosa, além de ser uma figura central na disseminação de notícias, cobrindo eventos em locais diversos, como o Alasca e a Nigéria.

A Exposição está na reta final em São Paulo, seguindo aberta para visitação até o dia 31 de janeiro. A realização da mostra é da TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia.

SERVIÇO

Visita da repórter Penélope na Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos

Data: 15 de janeiro

Horário: a partir das 16h

Ingressos a venda no site: www.expocasteloratimbum.com.br

Local: Solar Fábio Prado – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano – São Paulo