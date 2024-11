Exposição “Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos” é prorrogada até Janeiro de 2025

Para celebrar o sucesso da Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos, um dos mais premiados produtos audiovisuais da história da televisão brasileira, a Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia, anunciam nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, a prorrogação até o dia 31 de janeiro.

Ingressos

Os ingressos da Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos para o mês de janeiro de 2025 já estão à venda no site www.expocasteloratimbum.com.br.

Atenção. No mês de janeiro o funcionamento da exposição será de terça a domingo e feriados, das 10h às 20h. Os convites são limitados, por isso é importante fazer a compra com antecedência, para não correr o risco de se esgotarem. No site é possível consultar para quais datas e horários há ingressos disponíveis.

Fim De Ano

A exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos ficará fechada entre os dias 24 e 25 de dezembro e nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro.

SERVIÇO

Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 Anos

Prorrogada até 31 de janeiro de 2025

Local: Solar Fabio Prado – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano – São Paulo

Ingressos: Terça a sexta-feira: R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia); sábado, domingo e feriado: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia).

Vendas no site:

www.expocasteloratimbum.com.br

Horários novembro e dezembro: Terça a sexta-feira, das 12h às 20h (permanência até 21h); sábado, domingo e feriado, das 10h às 20h (permanência até 22h)

Horário janeiro: Terça a domingo e feriados, das 10h às 20h (permanência até 21h);

Classificação indicativa: livre