TEDxAmazônia: Manaus recebe líderes para debater futuro da floresta

Manaus se torna, a partir de hoje (29), o epicentro de uma série de debates essenciais para a preservação da Amazônia. O TEDxAmazônia, em sua terceira edição, reunirá até domingo lideranças indígenas, ativistas e acadêmicos com o objetivo de integrar os conhecimentos ancestrais aos desafios modernos enfrentados pela floresta. Este evento, que teve suas edições anteriores em 2010 e 2023, busca fortalecer a conexão entre a riqueza natural da região e a sabedoria de seus habitantes.

A cerimônia de abertura ocorrerá no icônico Teatro Amazonas e contará com performances da cantora Fafá de Belém, da curandeira A-yá Kukamíria, da artista local Marcia Siqueira e de uma orquestra de câmara. O evento promete ser um marco cultural e ambiental na região.

Este ano, o tema central do TEDxAmazônia é “ancestralidade coletiva e equilíbrio natural”, explorando os elementos que sustentam a vida: terra, fogo e água. Durante o evento, espera-se que sejam apresentadas propostas inovadoras para enfrentar a crise climática que afeta o Brasil e, particularmente, a Amazônia.

Com mais de 300 participantes inscritos, o evento oferece rodas de conversa e experiências imersivas ao longo dos três dias. Além disso, as atividades serão transmitidas ao vivo no canal oficial do YouTube.

Rodrigo Cunha, curador do evento, destaca: “A Amazônia é crucial nas discussões sobre o futuro do planeta. O TEDxAmazônia amplifica vozes que moldam tanto o presente quanto o futuro dessa região singular. Nossa missão é inspirar transformações através do poder das ideias”.

Cerca de 30 palestrantes irão compartilhar suas visões no evento. Entre eles estão figuras proeminentes como a ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara; a líder indígena Marciele Albuquerque Munduruku; Thiago Silva, da National Geographic; o arqueólogo Eduardo Neves; a linguista Altaci Kokama; a cientista ambiental Luciana Gatti; e Iskukua Yawanawá.

O Grupo CCR patrocina esta edição do TEDxAmazônia, proporcionando um espaço dedicado para debates. Participações importantes incluem líderes indígenas como Francisco Pyako e Txai Suruí. Apoiam também o evento instituições como Mercado Livre, Suzano, Latam e o Ministério da Cultura.

Renata Ruggiero, presidente do Instituto CCR, enfatiza: “O TEDxAmazônia é vital para gerar ideias e soluções que podem elevar o protagonismo brasileiro rumo à COP30 em Belém. Com a maior floresta tropical e biodiversidade do mundo, além das maiores reservas de água doce e uma matriz energética limpa, o Brasil tem um papel central na agenda climática global.”

Sobre TEDx

O TED é uma organização globalmente reconhecida por promover ideias inovadoras através de palestras breves realizadas por pensadores influentes. O programa TEDx permite eventos locais organizados de forma independente sob diretrizes gerais da conferência principal.

Acompanhe as transmissões ao vivo pelo canal oficial no YouTube.