Teddy Swims e Givēon se unem no novo single “Are You Even Real”

O artista Teddy Swims se uniu à Givēon, que é referência no gênero de R&B, para lançar o novo single “Are You Even Real”, já disponível via Warner Records nesta sexta-feira, 10 de janeiro, com distribuição nacional pela Warner Music Brasil. Ambos artistas já foram indicados ao Grammy e, nessa faixa, dão uma prévia do próximo álbum de Swims, chamado “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)”, com lançamento previsto para 24 de janeiro. Além de Givēon, o álbum traz colaborações com Muni Long, Coco Jones e GloRilla. O disco sucede o grande sucesso “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)”, que conta com os hits “Lose Control” e “The Door”. Ouça aqui e assista aqui.

Sobre o processo de criação de “Are You Even Real”, Teddy Swims diz: “Estou apaixonado por uma mulher perfeita e me sinto tão sortudo que, às vezes, parece bom demais para ser verdade! Sou muito grato por ter meu querido amigo GIVĒON em ‘Are You Even Real’ comigo. Ele é um talento único em uma geração; estou tentando convencê-lo a gravar um disco inteiro juntos.”

Confira:

Já Givēon conta: “Essa música surgiu de uma maneira tão natural, e isso transparece. A música, a letra, o Teddy e eu… É uma daquelas canções que você escuta repetidamente. Estou animado para finalmente compartilhá-la com o mundo.”

A faixa chega numa sequência de colaborações recentes de Swims, como “Georgia Ways”, com Quavo e Luke Bryan, e “Somethin’ Bout A Woman”, com Thomas Rhett. Ela também chega após o artista ter dado o primeiro tom de como será o álbum “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)”, com o recém-lançado single “Bad Dreams”, que estreou na Billboard Hot 100.

Em 2024, Teddy Swims celebrou o sucesso de seus hits multi-platina, “Lose Control” e “The Door”, que fazem parte do seu álbum de estreia, “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)”. A faixa “Lose Control’’ conquistou o #1 na Billboard Hot 100, se tornando a segunda música com maior permanência no Top 10 da história. Com mais de 3 bilhões de streams globais, alcançou o #1 em cinco paradas de rádio (Top 40, Hot AC, AC, R&B e Rhythm) e entrou no “Billions Club” do Spotify.

Essa trajetória rendeu a Swims uma indicação ao Grammy 2025 como “Artista Revelação”, além de uma performance no MTV VMAs 2024, onde recebeu três indicações, e no Billboard Music Awards 2024, onde foi indicado a oito categorias e levou dois prêmios: “Top Hot 100 Song” e “Top Radio Song”, com Lose Control. Ele ainda brilhou no palco do MTV EMAs, NRJ Awards e Los40 Awards, onde recebeu os prêmios de “Melhor Artista Internacional” e “Melhor Álbum Internacional do Ano”.

Desde seus covers virais em 2019, até colaborações com gigantes como Tiësto, Meghan Trainor e Maren Morris, Teddy Swims cresceu e se tornou um dos maiores nomes da música atual. Com a chegada de “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” e uma turnê mundial em 2025, Teddy Swims está pronto para consolidar ainda mais seu legado. Neste ano, o artista desembarca no Brasil para uma apresentação única no país, no Lollapalooza Brasil 2025, em São Paulo, no dia 29 de março.