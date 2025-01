Tecnologias e Artes é tem do projeto Entre Mídias no Sesc Belenzinho

O Sesc Belenzinho apresenta o projeto Entre Mídias fevereiro de 2025. Em um contexto tecnológico em constante transformação, que redefine as mídias, o audiovisual e a produção de conteúdo, esta programação especial propõe a troca, a experimentação e o aprendizado, oferecendo uma experiência única nas mais variadas formas de expressão artística e criativa, como vídeo, fotografia, literatura, cinema, música, inteligência artificial, entre outras.

O projeto conta com atividades que exploram as diferentes formas de mídia, tanto novas como as estabelecidas, e como elas se conectam e modificam a realidade.

INSTALAÇÃO

Cinerama – Console interativo para sonorização em tempo real

com Marcelo Muniz e Cadóz Sanchez

De 1 a 23/2. Sábados e domingos, das 10h às 17h.

A partir de 10 anos GRÁTIS

A instalação apresenta geradores de sons eletrônicos e processadores de efeito, criando uma experiência sonora dinâmica e envolvente. Com interfaces que incentivam a experimentação, o público pode participar ativamente da criação e (re)significação da narrativa audiovisual, manipulando texturas sonoras em tempo real e se tornando co-criador da obra.

OFICINA

Crie seu podcast

com Joel Melo

Dias 1 e 2/2. Sábados e domingos, das 14h às 17h.

A partir de 14 anos. Retirada de senha no local com 30 minutos de antecedência

GRÁTIS

Os participantes são convidados a criar um podcast, utilizando técnicas, linguagens e conceitos aplicados no processo criativo de elaboração de plataformas de multimídias.

Criação de caixa animada (Mutuscópio)

com Estúdio Dupla (Natália Calamari e Rodrigo Mafra)

De 9 a 23/2. Sábados e domingos, das 14h às 17h.

A partir de 5 anos. Entrega de senhas com 30 minutos de antecedência. GRÁTIS

Com peças cortadas a laser, os participantes montam seu próprio mutoscópio, um dispositivo de visualização de animação, e criam sua própria animação em 24 quadros, desenhando nos cartões previamente cortados e gravados a laser, utilizando canetinhas ou lápis. Indicada para crianças e interessados, a atividade apresenta os princípios da animação e da narrativa.

CURSO

Narrativas com Tecnologias Interativas Fáceis de Aprender

com Francisco Arlindo Alves

De 4 a 25/2. Terças, das 10h às 12h30.

A partir de 14 anos. Inscrições online. GRÁTIS

Voltada para artistas, educadores e interessados, a atividade propõe a criação de projetos e instalações que geram saídas sonoras e visuais por meio de efeitos interativos. A proposta combina arte, programação e condutividade elétrica, utilizando o Scratch, um ambiente de programação visual, e o Makey Makey, uma placa eletrônica que adiciona interatividade a corpos, objetos e superfícies.

Ensaios Visuais em Preto e Branco

com Joel Melo

De 4 a 13/2. Terças e quintas, das 14h às 17h.

A partir de 15 anos. Inscrições online. GRÁTIS

Ensaios Visuais em Preto e Branco, é uma experiência prática e inspiradora que visa aprofundar a compreensão da arte fotográfica e aprimorar habilidades técnicas, linguagens e conceitos no processo fotográfico.

Aplicativos de Inteligência Artificial na Produção Musical

com Jovem Palerosi

De 4 a 7/2. De terça a sexta, das 20h às 22h

A partir de 14 anos. Inscrições online.

Credencial Plena R$ 9/ Meia R$ 15/ Inteira R$ 30

A atividade explora como a Inteligência Artificial amplia a criação artística, especialmente na produção musical, oferecendo novas possibilidades para gêneros variados. Em uma prática coletiva, será criado um remix/mashup usando IA para separar instrumentos de músicas temáticas, com faixas sugeridas pelos participantes e ressignificadas de forma colaborativa, resultando em uma nova produção.

Trilha Sonora para Cinema

com Sue-Elie Andrade-Dé e Eddu Ferreira

De 8 a 22/2. Sábados, das 10h às 13h.

A partir de 16 anos. Inscrições online. GRÁTIS

Este curso é uma introdução à produção de trilhas sonoras para audiovisual. Estimulando a criatividade a partir de referências visuais e sonoras, é destinado a todos que têm curiosidade na interação entre som e imagem, e seus múltiplos significados.

IA: Criação de Imagens, Acervos e Datasets

com Guilherme Bretas

De 11 a 21/2. De terça a sexta, das 19h às 22h.

A partir de 14 anos. Inscrições online.

Credencial Plena R$ 9/ Meia R$ 15/ Inteira R$ 30

Acervos e DataSets é um curso teórico e prático sobre criação de imagens feitas por Inteligência Artificial (I.A). As aulas discutirão técnicas de criação de imagens e suas relações com a sociedade; sensibilizando os participantes para uma produção que une ética, história e responsabilidade social.

Criação Sonora e Sound Design

com Dudu Tsuda

De 11 a 20/2. Terça e quinta, das 19h às 22h

A partir de 16 anos. Inscrições online.

Credencial Plena R$ 9/ Meia R$ 15/ Inteira R$ 30

Despertar o interesse e a criatividade do aluno na composição da música de cena e trilha sonora. Introduzir técnicas de produção musical e gravação para estimular a percepção musical enriquecendo o repertório audiovisual com referências históricas e panorâmicas da produção artística em diversas frentes.

Storyboard: Cinema Desenhado

com Guto Bicalho

De 11 a 20/2. Terça, quarta e quinta, das 19h às 21h30.

A partir de 14 anos. Inscrições online. GRATIS

Neste curso prático, os alunos vão criar um filme do zero, partindo de uma ideia original criada em conjunto até o storyboard. Não é necessário saber desenhar, pois o foco não está na qualidade da ilustração, mas nas ideias que serão contadas.

Fotografia de Espetáculo

com Emídio Luisi

De 12 a 26/2. Quartas, das 14h às 17h30.

A partir de 16 anos. Inscrições online.

Credencial Plena R$ 9/ Meia R$ 15/ Inteira R$ 30

Este curso tem como objetivo orientar pessoas interessadas em fotografar shows, teatro e dança. Durante as aulas, abordaremos tanto aspectos técnicos quanto criativos que permeiam cada uma dessas formas de arte no palco.

Caixa Acústica de Madeira para Celular

com Ana Oliveira

De 12 a 28/2. Quartas e sextas, das 15h30 às 18h

A partir de 16 anos. Inscrições online. GRÁTIS

Os participantes são convidados a desenvolverem consciência ambiental, na construção de uma peça funcional e personalizada, além de exercitarem a criatividade e habilidades práticas para a construção de uma caixa acústica em madeira para celular.

Produção de performance Multimídia

com Jovem Palerosi

De 12 a 26/2.Quartas, das 19h às 22h

A partir de 14 anos. Inscrições online.

Credencial Plena R$ 9/ Meia R$ 15/ Inteira R$ 30

Os participantes desenvolvem uma performance multimídia inédita, sincronizando fragmentos de áudio e vídeo que interagem em tempo real. A atividade visa ampliar a formação de realizadores audiovisuais, músicos e interessados em experimentos entre imagem e som, abrangendo diferentes linguagens e plataformas artísticas, como shows, apresentações de live cinema e instalações multimídia.

Introdução à Produção de Curtas com seu Celular

com Joel Melo

De 18 a 27/2. Terças e quintas, das 14h às 17h.

A partir de 15 anos. Inscrições online. GRÁTIS

Por meio das técnicas, linguagens e conceitos aplicados ao criar um curta-metragem, a oficina visa explorar o potencial do seu celular como uma ferramenta poderosa para captação, criação e edição de um produto multimídia.

Animação com Origami

com Fabio Yamagi

De 19 a 28/2. Quarta e sexta, das 10h às 12h30.

A partir de 15 anos. Inscrições online.

Credencial Plena R$ 9/ Meia R$ 15/ Inteira R$ 30

Serão produzidas animações curtas utilizando origamis de animais e objetos variados, com níveis de dificuldade básico e médio. Os participantes aprenderão fundamentos de animação, preparação de set para stop motion e técnicas de dobradura para criar origamis animáveis.

CURSO ONLINE

Arte Postal: rede de resistência pré digitais

com Bruno Sayão

De 6/2 a 13/3. Quintas, das 19h30 às 21h30

A partir de 16 anos. Inscrições online.

Credencial Plena R$ 9/ Meia R$ 15/ Inteira R$ 30

O curso de história da arte postal, traz o recorte da produção latino-americana entre as décadas de 1960 e 1980. A Arte Postal caracterizou-se por uma rede horizontal e internacional que possibilitou a troca de trabalhos artísticos pelos correios; poesias visuais, vídeos, desenhos, gravuras e carimbos circularam como uma estratégia de intercâmbio artístico.

CINE CONCERTO – LIMITE

Com Sue, Cacá Amaral, Edu Ferreira e Maurício Adachi

Dia 6/2. Quinta, às 19h.

A partir de 12 anos. GRÁTIS. Retirada de ingressos com 1 hora de antecedência



Um clássico atemporal do cinema brasileiro musicado com trilha sonora ao vivo.

“Limite” (1931), único filme do também poeta e romancista Mário Peixoto, faz uma meditação sobre os limiares do tempo existencial e histórico.

A obra, estrangeira no álbum de família do imaginário nacional, coloca o cinema brasileiro na história das vanguardas modernistas do começo do século XX. A trilha sonora do filme, em releitura, é executada ao vivo por Sue e músicos convidados.

PROJEÇÃO

3×4: Memória do Trabalho Negro

com Guilherme Bretas

De 7 a 28/2. Terça a sábado, das 10h às 21h. Domingos, das 10h às 18h.

O artista visual Guilherme Bretas cria uma obra inédita em videomapping a partir do acervo fotográfico do Centro de Memória Bunge.

A obra cria animações dos retratos dos trabalhadores negros presentes nesse acervo através da técnica do deepfake, inteligência artificial capaz de animar imagens estáticas.

A obra será projetada no galpão da unidade entre 7 e 28 de fevereiro.

CAFÉ TECNOLÓGICO

Café Tecnológico – Entre Mídias: Horizontes na Criação de Som e Imagem

com Dudu Tsuda e Guilherme Bretas e mediação de Joel Melo.

Dia 8/2. Sábado, das 14h às 16h. Livre – GRÁTIS

Dudu Tsuda e Guilherme Bretas discutem as mudanças tecnológicas e experimentações, integrando arte sonora, imagem e memória. Dudu explora as conexões entre corpo, espaço, tecnologia e som, enquanto Guilherme utiliza inteligência artificial para recriar memórias afro-indígenas, abordando história e política. Com mediação de Joel Melo, a conversa apresenta novas práticas criativas no audiovisual.

Artéria: Revista de Poesia – 50 Anos

lançamento do n. 12, exibição do documentário e bate-papo com Omar Khouri, Paulo Miranda e Bruna Callegari

Dia 20/2. Quinta, das 19h30 às 21h

Teatro

GRÁTIS – Retirada de Ingressos 1 hora antes

No lançamento da edição n. 12 da Revista Artéria e em comemoração dos seus 50 anos, será exibido o documentário “Artéria: poesia em revista” que propõe um mergulho na história e produção das revistas de poesia experimental que surgiram no Brasil na década de 1970. Narrado a partir da experiência da revista Artéria, única sobrevivente ainda em atividade.

SERVIÇO

Projeto Entre Mídias

De 1 a 28/2

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)