Tecnologia reduz tempo de resposta contra incêndios no Cerrado

Com a chegada da temporada de seca no Cerrado, iniciada em maio e seguindo até outubro em algumas regiões, a atenção volta-se para a proteção da fauna e da flora e para a contenção do alastramento de incêndios. É nesse contexto de prevenção que o Programa Suindara, atuação do Instituto Cerrados voltada ao monitoramento do fogo e desmatamento do bioma, tem promovido a diferença em 56 territórios no Brasil (21 localizados no nordeste goiano) ao disponibilizar uma ferramenta online e gratuita de alertas.

Lançada em 2021 e aliada a outras ações de prevenção e apoio à gestão de incêndios e desmatamentos em áreas de vegetação nativa, a ferramenta digital Suindara: Sistema de Alertas de Fogo tem por objetivo reduzir o tempo de resposta ao combate dos incêndios executado por brigadistas voluntários, gestores de unidades de conservação, lideranças comunitárias e outros usuários cadastrados na tecnologia, minimizando impactos sobre o bioma. Apenas em 2023, o sistema contribuiu com o monitoramento de mais de 1,6 milhão de hectares de Cerrado na região do nordeste goiano e mais de 4,8 milhões de hectares do bioma em todo o Brasil.

O sistema coleta e identifica focos de calor a partir de dados de satélite disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e pela NASA. Os alertas são emitidos e direcionados, praticamente em tempo real, via Telegram ou SMS, aos usuários cadastrados em cada território, com a localização exata do ponto de incêndio, além de mapas que orientam o deslocamento até o local.

“Antes e durante o desenvolvimento da ferramenta, ouvimos os próprios brigadistas para entender o que era importante para eles nesse trabalho. O sistema traz a agilidade e a eficácia necessárias para as ações realizadas por eles”, conta a coordenadora de projetos do Programa Suindara, Águeda Lourenço. A ferramenta tem sido aprimorada com base nos feedbacks recebidos por usuários do sistema e, além do alerta de incêndios, também fornece informações sobre a localização e topografia. O sistema de alertas foi um dos selecionados pela Chamada Pública da Teia de Soluções, em 2021, iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás.

O Cerrado tem significativa importância ecológica. É o segundo maior bioma do País e da América do Sul, abrigando cerca de 30% da biodiversidade brasileira, além de ser o berço de algumas das principais bacias hidrográficas do Brasil. “O Cerrado é um belo mosaico de vegetação variada, o que reflete em sua biodiversidade, espécies e populações. É o ambiente savânico mais rico que temos no mundo e o bioma responsável por garantir a segurança hídrica do nosso País. Por isso, é fundamental preservá-lo e dar apoio a iniciativas que visam a sua conservação. Aliar a tecnologia e a inovação a favor da proteção do meio ambiente é um desafio latente e que envolve uma multidisciplinaridade de atores, o que fortalece ainda mais cada iniciativa”, afirma a gerente sênior de Conservação da Natureza da Fundação Grupo Boticário, Leide Takahashi.

“O Programa Suindara tem se mostrado um forte catalisador do manejo do fogo no Cerrado, reduzindo o tempo de resposta aos incêndios por meio do envio de alertas e ampliando a capacidade de resposta com cursos, oficinas e repasse de equipamentos. Tudo para fortalecer os protagonistas nessa história, os brigadistas. Nesse processo, o apoio da Fundação Grupo Boticário é de suma importância”, afirma Yuri Salmona, diretor-executivo do Instituto Cerrados.

A ferramenta em ação

Tudo ocorre por uma combinação aparentemente simples de tecnologia, voluntariado, qualificação e equipamentos. O monitoramento e a rápida disponibilização das informações são fundamentais, mas, antes disso, é feita a seleção e a qualificação das pessoas aptas a receber os avisos para que possam agir de maneira efetiva no combate dos incêndios. “Além do treinamento e dos recursos de tecnologia, o Programa Suindara oferece aos brigadistas equipamentos de proteção individual e de atuação na preservação do Cerrado”, explica Águeda. “O programa é uma via de mão dupla, pois os brigadistas contribuem com sugestões de novas funcionalidades do serviço, como comunicação entre eles durante as ações, registro de novas ocorrências e iniciativas preventivas de longo prazo que podem trazer melhores resultados no futuro.”

Águeda destaca que, no nordeste goiano, com o apoio da Fundação Grupo Boticário, o Programa Suindara consegue atender diversas comunidades da região, com a capacitação de brigadas voluntárias para uso da tecnologia, como a Brigada Voluntária de São Jorge (BVSJ), Brigada Comunitária de Terra Ronca (BCTR) e Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante (BRIVAC). O Suindara ainda capacitou brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do PrevFogo/IBAMA.

“As pessoas participam de oficinas para entender as funcionalidades da ferramenta e interpretar com segurança as suas informações antes de começar a atuar nos incêndios. A estratégia é diminuir os focos durante o período crítico de seca e ainda manter o desenvolvimento sustentável da região”, diz a coordenadora do Programa Suindara. Desde 2022, o Suindara integra oficialmente o coletivo de gestão do Plano Operativo de Prevenção e Combate aos Incêndios do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e entorno.