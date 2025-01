Teatro Sérgio Cardoso oferece aulas gratuitas de Dança de Salão

A partir de 3 de fevereiro, o Teatro Sérgio Cardoso, gerido pela APAA e vinculado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, abre suas portas para experiências de Dança de Salão gratuitas. As atividades acontecem às segundas-feiras, às 14h, com duração de 120 minutos, no saguão principal.

Aulas abertas ao público de todas as idades

Com classificação livre, a vivência oferece uma excelente oportunidade para praticar dança, socializar e participar de uma atividade cultural em um espaço acessível e integrado à comunidade.

Serviço: Dança de Salão