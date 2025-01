Cia Paulista de Dança retorna aos palcos do Teatro Sérgio Cardoso com O Lago dos Cisnes

Após o sucesso de sua última temporada, a Cia Paulista de Dança volta aos palcos do Teatro Sérgio Cardoso, espaço da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), para apresentar o clássico O Lago dos Cisnes. O espetáculo acontece no dia 23 de janeiro, quinta-feira, às 20h.

Com coreografia original de Marius Petipa e Lev Ivanov e música de Piotr Ilitch Tchaikovsky, a produção traz a história do amor entre o príncipe Siegfried e Odette, que enfrenta os desafios de um feitiço lançado pelo feiticeiro Rothbart. A apresentação contará com a participação especial de alunos do Curso de Férias 2025.

Ficha Técnica:

Direção Artística: Adriana Assaf

Direção Executiva: Robson Luna

Direção de Produção: Robson Luna, Adriana Assaf

Professores e Ensaiadores: Jose Perez, Larissa Luna, Marcos Silva, Paulo Vitor Rodrigues, Isabella Scarazzatto

Primeiros Bailarinos: Giovanna Gomes, Isis Antonelli, Marcos Silva e Paulo Vitor Rodrigues

Solistas: Beatriz Eiras, Ana Luiza Dias, Bianca Berloffa, Livia Cassante, Raquel Silva, André Santos, Vinicius Gomes, Murilo Miron

Produção: Cia Paulista de Dança

Realização: APDAA – Associação Paulista de Dança Adriana Assaf

Serviço:

O Lago dos Cisnes | Cia Paulista de Dança

Data: 23 de janeiro de 2025, quinta-feira, às 20h

Classificação etária: Livre

Ingressos: Plateia: R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia) | Balcão: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia) | Sympla

Capacidade da sala: 827 lugares

Local: Teatro Sérgio Cardoso| Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo/SP