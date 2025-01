MASP celebra o aniversário de SP com espetáculos e atividades gratuitas em seu novo prédio

O MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand comemora o aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo com o evento Prelúdio, que ocupará o Edifício Pietro Maria Bardi no fim de semana dos dias 25 e 26 de janeiro. Será a primeira vez que o museu abrirá as portas do novo prédio para o público, antes da abertura oficial. A programação gratuita tem patrocínio master de AkzoNobel, patrocínio de Citi Brasil e Mastercard, e apoio da B3 e Studio 3 Cia de Dança.

“Um prelúdio é, por definição, uma preparação para o que está por vir. Por isso, neste momento de festa, o MASP convida a população para conhecer a arquitetura do seu novo edifício antes que o prédio receba exposições. É uma celebração conjunta no centro do eixo cultural da Avenida Paulista, que propõe uma programação para diferentes gerações”, afirma Paulo Vicelli, diretor de Experiência e Comunicação, MASP.

Entre os destaques das atrações está a leitura inédita e dramatizada de cartas escritas por Lina Bo Bardi – arquiteta que projetou o prédio original do museu – para Pietro Maria Bardi, seu marido e primeiro diretor artístico do MASP. A apresentação é dirigida por Nelson Baskerville e a interpretação das cartas da década de 1950, período da construção do icônico edifício do MASP, será feita pelos atores Isabel Teixeira e Mateus Solano.

A agenda musical terá shows de Xênia França e do grupo Bixiga 70, que se apresentará com a cantora e compositora Tássia Reis. O Coral Heliópolis, grupo artístico do Instituto Baccarelli, fará um espetáculo com composições populares e eruditas. A Studio3 Cia de Dança e a bailarina e coreógrafa Morena Nascimento farão performances de dança.

Na programação infantil, chamada de Preludinho, as crianças poderão descobrir a diversidade de timbres do corpo com assobios, palmas, estalos e outros sons na aula-show com o grupo Barbatuques. Cris Gouveia, acompanhado dos músicos Marcellus Meirelles e Roberta Kelly, contará histórias inspiradas no repertório musical e na vida do cantor e compositor Adoniran Barbosa. Para as crianças, também haverá atividades recreativas, como intervenção circense com balões do Circo Show.

Ao longo do dia, o público poderá visitar os espaços onde serão montadas as exposições e espaços para atividades multiusos.

O clima de celebração também tomará conta do Edifício Lina Bo Bardi, onde ocorrerá, ao entardecer, a abertura das persianas da Galeria do 2º andar. A iniciativa rara proporciona ao público uma visão panorâmica da Avenida Paulista e do centro de São Paulo. Quem estiver do lado de fora poderá observar as obras da coleção do MASP suspensas nos famosos cavaletes de vidro — um diálogo entre a rua e o museu.

“O Prelúdio é uma oportunidade única para a população conhecer o novo edifício e desfrutar de uma programação multidisciplinar gratuita antes da abertura oficial em 28 de março de 2025”, conclui Vicelli.

Todas as atividades no Edifício Pietro Maria Bardi serão gratuitas. O horário de funcionamento do Edifício Lina Bo Bardi será estendido até as 21h, com entrada franca para visitação das exposições Acervo em Transformação, Histórias LGBTQIA+, Serigrafistas Queer: liberdade para as sensibilidades e Sala de Vídeo: Manauara Clandestina.

Nos dias 25 e 26 de janeiro, a entrada será gratuita para os dois edifícios do MASP durante todo o dia. No entanto, é necessário retirar o ingresso pelo site masp.org.br para todas as atividades da programação. Os ingressos são limitados e poderão ser retirados a partir do dia 23 de janeiro.

PROGRAMAÇÃO

PRELÚDIO

Edifício Pietro Maria Bardi

Sábado, 25 de janeiro

10h — Contação de histórias com Cris Gouveia, 1º subsolo

11h — Barbatuques, 1º andar

11h às 14h — Distribuição de pipoca e algodão doce, intervenção circense e recreação com Circo Show, sob o comando de Juliano Vargas, Térreo

11h às 13h — Visita aos andares expositivos

14h — Leitura das Cartas de Lina com Isabel Teixeira e Mateus Solano, 9º andar

17h — Studio3 Cia. de Dança apresenta Bolero, direção artística e coreografia de Anselmo Zolla e concepção e direção cênica de Jorge Takla, 9º andar

18h30 — Studio3 Cia. de Dança apresenta Bolero, direção artística e coreografia de Anselmo Zolla e concepção e direção cênica de Jorge Takla, 9º andar

19h30 — Apresentação Bixiga 70 e Tássia Reis, 1º andar

20h às 21h — Visita aos andares expositivos

HORÁRIO ESTENDIDO E ABERTURA DAS PERSIANAS

18h às 21h — Abertura das persianas da Galeria do 2º andar, do Edifício Lina Bo Bardi. Necessário retirar ingressos pelo site masp.org.br

Domingo, 26 de janeiro

10h — Coral Heliópolis, 1º subsolo

11h às 13h — Visita aos andares expositivos

12h — Leitura das Cartas de Lina com Isabel Teixeira e Mateus Solano, 9º andar

13h30 às 14h30 — Visita aos andares expositivos

15h — Morena Nascimento, 9º andar

17h — Show com Xênia França, 1° andar

MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista

01310-200 São Paulo, SP

Telefone: (11) 3149-5959