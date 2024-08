Teatro Municipal de Santo André recebe peça Divertidamente, tributo aos Beatles e stand-up

A programação do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, está recheada nesta semana. Entre as atrações estão o stand-up ‘O Pai da Mentira 2.0’ – com Tiago Santineli, o show ‘Beatles 4fever – Tributos’; e o espetáculo ‘Divertidamente 2’.

Nesta quinta-feira (15), às 20h, Tiago Santineli apresenta o stand-up ‘O Pai da Mentira 2.0’. O comediante e roteirista, que atua na área do humor desde 2017, conta com o estilo de piadas de storytelling e passa pelas várias experiências de sua vida. Desde a mal sucedida tentativa de ser um advogado e pastor à suas epifanias sobre a vida e morte de Jesus. Os ingressos saem por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e podem ser adquiridos no link.

Stand Up ‘O Pai da Mentira 2.0’ – Tiago Santineli /Divulgação

Já na sexta-feira (16), às 20h, o palco do Teatro Municipal recebe o show ‘Beatles 4fever – Tributos’. O espetáculo musical conta, em detalhes, a trajetória da banda mais importante de todos os tempos. Fundada em 1976, foi a primeira banda cover a surgir no país. As apresentações atravessam as mais diversas fases do grupo, incluindo os grandes sucessos desde a época da Beatlemania, como Twist and Shout e She Loves You, até as últimas músicas lançadas pelos Beatles, como Let It Be e Hey Jude. O valor do ingresso é R$ 120 (inteira), R$ 110 (antecipado) e R$ 60 (meia).

Beatles 4fever – Tributos/Divulgação

E, no sábado (17), às 16h, é a vez do espetáculo ‘Divertidamente 2’. Uma animada peça que se passa na mente de uma menina chamada Riley. Dentro da mente da garota estão cinco emoções principais personificadas: Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho.

As emoções trabalham juntas no Centro de Controle para ajudar Riley a lidar com suas experiências e memórias. Os ingressos custam R$ 70 (inteira), R$ 60 (antecipado) e R$ 35 (meia) e estão disponíveis no link.

Serviço

Stand Up ‘O Pai da Mentira 2.0’ – Tiago Santineli

Data: 15/8 (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) em Bilheto.com.br

Show ‘Beatles 4fever – Tributos’

Data: 16/8 (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 120 (inteira), R$ 110 (antecipado) e R$ 60 (meia) em Bilheteria Express

Espetáculo ‘Divertidamente 2’

Data: 17/8 (sábado)

Horário: 16h

Ingressos: R$ 70 (inteira), R$ 60 (antecipado) e R$ 35 (meia) em Bilheteria Express

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº – Paço Municipal de Santo André – Centro