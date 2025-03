Teatro Municipal de Santo André recebe dois espetáculos neste domingo

O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, no Paço Municipal de Santo André, terá jornada dupla neste domingo (23) com dois espetáculos distintos: o clássico infantil ‘Cinderela, a Gata Borralheira’, a partir das 16h, e a adaptação da história espírita ‘Uma Mulher… Um Olhar… Abigail, Paulo e Estevão’, às 19h.

Conto de fadas conhecido mundialmente, ‘Cinderela, a Gata Borralheira’ traz a história da encantadora garota que serve de criada para sua madrasta e suas meias-irmãs. Com a ajuda de seus amigos ratinhos, Jack e Tata, além de sua fada madrinha, ela vê seu sonho de felicidade se tornar realidade, conquistando o amor do seu príncipe. Um dos ápices do espetáculo é quando a transformação da gata borralheira em princesa acontece no palco, diante da plateia.

A versão mais popular de Cinderela foi escrita pelo francês Charles Perrault, em 1697, baseada no conto italiano popular chamado ‘La gatta cenerentola’ (“A gata borralheira”).

Os ingressos custam R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia), R$ 40 (antecipado) e R$ 30 (promoção) e estão disponíveis no site www.bilheteriaexpress.com.br e também na Livraria Poesia & Arte.

Já a encenação ‘Uma Mulher… Um Olhar… Abigail, Paulo e Estevão’ traz – sob a direção de Alberto Centurião – uma adaptação à história sob olhar de Abigail, que foi escolhida por uma família amiga depois que o pai foi executado e o irmão Jeziel condenado à escravidão nas galés.

‘Uma Mulher… Um Olhar… Abigail, Paulo e Estevão’/Divulgação

A jovem – que conduz a narrativa – deixa Corinto e passa a residir nas proximidades de Jerusalém, onde também chegam Saulo e Jeziel, que, fugitivo das galés, trocara seu nome para Estêvão. Daí em diante, a trama se desenrola retratando uma sociedade de desigualdade, marcada pelo fundamentalismo religioso, escravidão e pobreza.

‘Paulo e Estevão’ é considerado um dos dez melhores livros espíritas publicados no século XX. A obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, que atribuiu a autoria a um espírito de nome Emmanuel, publicada em 1941.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia), R$ 60 (antecipado) e R$ 30 (promoção) e estão disponíveis no site www.bilheteriaexpress.com.br.

Serviço

‘Cinderela, a Gata Borralheira’

Data: 23/3 (domingo)

Horário: 16h

Preço: Inteira R$ 70; Meia R$ 35; Antecipado R$ 40; Promoção R$ 30

‘Uma Mulher… Um Olhar… Abigail, Paulo e Estevão’

Data: 23/3 (domingo)

Horário: 19h

Preço: Inteira R$ 80; Meia R$ 40; Antecipado R$ 60; Promoção R$ 30

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro – Santo André