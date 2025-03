“Clô pra Sempre” chega ao Teatro Municipal de Santo André

A peça “Clô pra Sempre” chega neste sábado (22), às 21h, ao Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André. O monólogo sobre a vida e a obra do estilista e apresentador de TV Clodovil Hernandes (1937-2009) expõe pensamentos e momentos da sua vida, de onde vieram as inspirações para suas criações e dos mais de 40 anos de vida pública, mesclando moda, televisão, amigos, família, seu único amor e seu primeiro mandato como deputado federal.



O espetáculo, protagonizado pelo ator Eduardo Martini, traz ainda detalhes da infância e da adolescência de Clodovil e explica as razões de ele sempre ter sido uma criança quieta e sem amigos.

Os ingressos estão disponíveis para compra na própria bilheteria do teatro, na Livraria Poesia & Artes e também no site Bilheteria Express pelo link.

Serviço:

Espetáculo “Clô pra Sempre”

Data: 22/3 (sábado)

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 50 (antecipado e promocional) e R$ 40 (meia) no site Bilheteria Express.

Ponto de venda: Livraria Poesia & Artes | Rua Dona Elisa Fláquer, 58 – Centro