Teatro Municipal de Santo André recebe “Abigail, Paulo e Estêvão”

Neste domingo, dia 23 de março, às 19h, o Teatro Municipal de Santo André, situado na Praça IV Centenário, receberá uma apresentação única do espetáculo espírita intitulado “Abigail, Paulo e Estêvão”.

A peça é uma nova adaptação baseada na obra “Paulo e Estêvão”, do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. A narrativa explora temas profundos como o fundamentalismo religioso, a escravidão, a pobreza, bem como o preconceito e a exclusão social. Esses elementos foram marcantes na sociedade em que os primeiros cristãos lutavam fervorosamente pela propagação do amor e da fraternidade.

O enredo se desenrola em um contexto histórico caracterizado pela desigualdade e injustiça, onde figuras como Saulo (que se tornaria Paulo de Tarso), Jeziel (Estêvão) e Abigail – noiva de Saulo e irmã de Jeziel – vivenciaram suas respectivas histórias. A peça já passou por diversas adaptações teatrais ao longo dos anos, sendo Alberto Centurião o responsável por esta nova versão. Centurião é conhecido por outros trabalhos da mesma produtora, incluindo “Diálogos de Luz” e “Um Amor de Renúncia”, esta última também inspirada em uma obra de Emmanuel/Chico Xavier.

Com um olhar renovado sobre as figuras de Paulo e Estêvão, a narrativa é conduzida sob a perspectiva de Abigail. Após a execução do pai e a condenação do irmão Jeziel à escravidão nas galés, Abigail encontra acolhimento em uma família amiga e deixa Corinto para residir nas proximidades de Jerusalém. É neste cenário que Saulo e Jeziel – que agora adota o nome Estêvão – se reencontram. O embate ideológico entre Saulo e Estêvão culmina no apedrejamento deste último.

A transformação espiritual de Paulo ocorre às portas de Damasco, onde ele se torna um dos principais protagonistas da história cristã. Emmanuel descreve que, após suas passagens terrenas, Estêvão e Abigail continuaram a acompanhar a trajetória de Paulo no plano espiritual, oferecendo suporte em momentos cruciais e inspirando-o na elaboração das epístolas.

A escolha de Abigail como a voz da narrativa reflete um desejo de trazer à tona a perspectiva feminina, frequentemente relegada ao segundo plano em uma sociedade dominada por valores patriarcais. Além disso, apresenta o olhar sensível de uma mulher apaixonada que testemunha o sofrimento do seu amado.

O espetáculo é classificado para maiores de 10 anos e possui duração estimada em 70 minutos. Os ingressos estão disponíveis para compra através do site Bilheteria Express com preços que variam: entrada antecipada R$ 60, meia-entrada R$ 40 e inteira R$ 80. O Teatro Municipal oferece estacionamento no local e acessibilidade para pessoas com deficiência.