Teatro Conchita de Moraes recebe musical Eduka com a Banda Mirim neste sábado

Neste sábado (8), o Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, recebe o premiado espetáculo “Eduka: um mergulho musical e poético pelo universo da educação e das relações que mudam vidas”, do grupo paulistano Banda Mirim. A apresentação é gratuita e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência na bilheteria.

“Eduka gira em torno do aprendizado, das relações, da vida e da vontade transformadora de agir, através de uma grande metáfora escolar atravessada pela música ao vivo”, explica o diretor e dramaturgo Marcelo Romagnoli. A pesquisa para a criação da peça rendeu à Banda Mirim o prêmio de Melhor Projeto Hibrido de Pesquisa em Educação, na categoria Infanto-Juvenil da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), em 2021.

A narrativa acompanha o encontro de um grupo de colaboradores em uma sala de aula abandonada, habitada por um boneco de madeira. “Eles aceitam a tarefa de reconstruir o local, trocam conhecimentos, aprendem e ensinam enquanto preparam o futuro”, conta Romagnoli.

A encenação tem influência do artista polonês Tadeusz Kantor e, assim como outros projetos do grupo, é um musical com canções e trilhas originais executadas ao vivo.

As músicas foram compostas durante a pesquisa, conta a diretora musical Tata Fernandes, e abarcam a amplitude e a riqueza do processo de aprender. “A sonoridade tem influência de todos os cantos do mundo, desde o suingue africano até elementos da brasilidade pop, como o rap”, ilustra Tata.

Banda Mirim – Com sede em São Paulo, a Banda Mirim é um grupo que pesquisa, difunde e cria desde 2004 espetáculos para todas as idades, unindo teatro e música, com um olhar especial voltado para a infância e a juventude.

Com 12 integrantes fundadores, recebeu 29 prêmios; produziu dez montagens; lançou quatro CDs (dois indicados ao Prêmio da Música Brasileira, em 2014), três livros (um deles com sete peças do grupo), cinco DVDs, três especiais para televisão, três revistas, dois documentários, uma série em jornal, um podcast e uma websérie; realizou viagens e trocas artísticas com grupos de vários estados através de oficinas e debates e atingiu um público de mais de 250 mil pessoas.

Serviço

“Eduka: um mergulho musical e poético pelo universo da educação e das relações que mudam vidas”, da Banda Mirim

Data: 8/2/25 (sábado), às 16h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/nº – Santa Teresinha

Indicação: Livre

Gratuito (ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência na bilheteria)