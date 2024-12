TDV e reforma administrativa são destaques em balanço do governador da gestão 2024

A reforma administrativa do Estado, que teve início em novembro com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e a Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), primeiros a enxugar a máquina pública em busca de maior eficiência, e a Transferência Digital de Veículos (TDV) foram destaques no balanço de gestão realizado nesta quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, com presença da imprensa.

“Nós conseguimos diminuir os cargos. Não vai parar por aí, porque agora a gente segue para a extinção de autarquias e empresas, do que foi criado lá atrás e já não tem serventia. Dá para dar um grande exemplo ao Brasil”, disse o governador. Antes da reforma administrativa de 2023, a máquina paulista era regida por 12 leis, com 207 níveis de cargos em comissão e 175 remunerações distintas. Isto provocava diferenças salariais entre cargos idênticos e desestímulo do exercício de cargos em comissão. Com a padronização, haverá uma só legislação, com 18 níveis de cargos em comissão.

Ao falar da TDV, Tarcísio de Freitas falou da transformação digital que a tornou possível e que trouxe outras melhorias para o órgão de trânsito, como uma gestão mais eficaz de seus recursos. Nesse momento, cumprimentou o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio, pela gestão começada em 2023.

“Aggio está fazendo um trabalho maravilhoso, uma tremenda encrenca que você resolveu encarar em um órgão que era muito capenga. Não entendíamos como o Detran-SP, estado com a maior frota do país, arrecadava quase R$ 2 bilhões a menos que o Detran de Minas Gerais. O dinheiro ia embora, faltava digitalização e, agora, é tudo digital, os pagamentos são feitos via pix. A gente primeiro recebe o dinheiro e depois paga o fornecedor. A atribuição de examinadores para os exames de direção é aleatória, os exames são feitos por biometria, são filmados. E o resultado? A arrecadação do Detran subiu R$ 1,5 bilhão em um ano”, disse o governador.

Da TDV, o Governador destacou a velocidade do recurso, que facilita a vida do cidadão por prescindir de deslocamento, de atendimento presencial e de serviços cartoriais. “Sabe em quanto tempo você faz uma transferência de veículo hoje no estado de São Paulo? O recorde é de 19 segundos. Em 19 segundos, você consegue transferir um veículo em São Paulo e nós fizemos esse ano 28.000 transferências digitais. Não precisa mais ir a um cartório, estamos eliminando a burocracia.”

Fomos ousados. Aprovamos na largada a reforma administrativa que permitiu um corte de 20% dos nossos cargos

Atualmente, está implementando a transformação digital para melhorar a qualidade de vida dos paulistas, facilitando o acesso aos serviços públicos. Dos 109 serviços oferecidos pela autarquia, 76 já são disponibilizados em formato totalmente digital, não exigindo deslocamentos dos cidadãos para a sua conclusão.

Como o maior órgão executivo de trânsito do país, o Departamento de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota brasileira, com mais de 35 milhões de veículos registrados e mais de 25 milhões de motoristas habilitados em todo o estado. Mensalmente, emite aproximadamente 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). Em média, são emitidos mais de 136 mil documentos por dia.