Taylor Swift lançará versão estendida do filme da ‘Eras Tour’ no Disney+

A próxima parada da “Eras Tour” de Taylor Swift é o Disney+. A plataforma de streaming confirmou nesta quarta-feira (7) que o filme “Taylor Swift: The Eras Tour” será distribuído no serviço, em uma versão inédita e estendida com cinco músicas a mais que o corte original.

A previsão oficial é que a produção estreie no catálogo do Disney+ em 15 de março, com disponibilidade mundial.

A notícia foi dada pelo CEO da Disney, Bob Iger, durante a reunião trimestral com os acionistas da companhia. “A ‘Eras Tour’ é um fenômeno real que animou e continua a animar os fãs ao redor do mundo”, disse o executivo no encontro.

Nas redes sociais, a empresa confirmou que uma das canções exclusivas da versão para o Disney+ é “Cardigan”, um dos sucessos do álbum “Folklore”. A duração do novo corte do filme, que originalmente tinha duas horas e quarenta e cinco minutos, não foi divulgada.

A versão para os cinemas da turnê “Eras Tour” foi um dos grandes sucessos de bilheteria no ano passado. O filme dos shows da cantora fez US$ 261,7 milhões, ou um R$ 1,3 bilhão, desde que foi lançado nos cinemas em outubro. O longa reúne cenas de três apresentações da cantora, que vem cantando os sucessos de toda a sua carreira em um show de três horas.