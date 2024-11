Taylor Swift é coroada a 2ª maior estrela pop do século pela Billboard

A renomada publicação americana Billboard recentemente destacou Taylor Swift, 34 anos, como a segunda maior estrela pop do século 21. A revista conduziu uma análise abrangente nos últimos meses para identificar 25 artistas cujo impacto na música contemporânea foi significativo. Entre os nomes destacados no ranking estão ícones como Rihanna, Justin Bieber, Miley Cyrus e Bruno Mars.

Conforme relatado pela Billboard, Taylor Swift alcançou um nível de sucesso sem precedentes nos anos recentes. A revista ressaltou a capacidade da cantora de desafiar normas culturais que frequentemente pressionam artistas femininas a adotarem uma imagem excessivamente sensual para conquistarem a fama.

Adicionalmente, Swift se destaca por ser a única artista a conquistar o prêmio de Álbum do Ano no Grammy em quatro ocasiões distintas. Na lista Billboard Hot 100, ela detém a segunda maior quantidade de entradas na história, ficando atrás apenas de Drake. No que diz respeito à Billboard 200, ela empata com o rapper Jay-Z no segundo lugar em termos de álbuns que chegaram ao topo das paradas, superados apenas pelo lendário grupo The Beatles.

Enquanto isso, a comunidade virtual especula intensamente sobre quem ocupará o primeiro lugar desse prestigiado ranking. Nas redes sociais, muitos acreditam que o título supremo será concedido a Beyoncé, que até agora não apareceu na lista. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra em breve.