Tatuzão chega à estação Orfanato e conclui a ligação de trecho da ampliação da Linha 2-Verde

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acompanhou, na manhã desta segunda-feira (24) a chegada da tuneladora “Cora Coralina”, o popular “Tatuzão”, à Estação Orfanato, na Zona Leste da capital, concluindo a conexão de todas as quatro estações do primeiro trecho da expansão da Linha 2-Verde do Metrô.

Com o cumprimento desta etapa, o primeiro trecho chega a 91% de conclusão e agora restam pouco mais de 400 metros para que o Tatuzão chegue ao poço de ventilação (VSE) Falchi Gianini, na região da Vila Prudente. No local, será feita a conexão com os túneis da atual operação da Linha 2-Verde, encerrando todo o percurso da primeira etapa, desde o Complexo Rapadura, de onde partiu a tuneladora. Nesse trajeto, já foram conectadas as estações Vila Formosa, Anália Franco, Santa Clara e Orfanato.

“Este é um dia importante com a chegada do Tatuzão à Estação Orfanato. Essa escavação começou em novembro de 2023, quando saímos do Complexo Rapadura, e nós temos agora quatro estações interligadas por túnel. Essa é a última estação antes da Vila Prudente e vamos caminhar até o próximo túnel de ventilação, onde a tuneladora vai ser desmontada e levada até a Penha, para a escavação de mais quatro estações, completando assim o túnel da Linha 2-Verde. A previsão é começarmos a operar o primeiro trecho, até a Vila Formosa, em novembro de 2027, dando início às melhorias em mobilidade e qualidade de vida da população da Zona Leste”, destacou o governador.

Neste último trajeto até Orfanato, foram escavados 443 metros desde o VSE Madrid. Agora, a tuneladora será arrastada até se aproximar da parede para iniciar a escavação até o VSE Falchi Gianini.

Desde o início da operação, a tuneladora Cora Coralina já percorreu 4 mil metros e removeu 427 mil metros cúbicos de terra. Com um diâmetro de 11,66 metros e peso de 2.500 toneladas, a máquina tem avançado em média 15 metros por dia, garantindo o progresso contínuo da obra.

Estação Orfanato

Com previsão de receber 13,3 mil passageiros por dia, a estação, que vem sendo construída no cruzamento entre as ruas do Orfanato e Doutor Sanareli, alcançou 59% de conclusão total (obras e sistemas), sendo que somente a obra civil atingiu 84%. A Orfanato é a primeira estação do novo trecho, logo após Vila Prudente, e contará com dois acessos, com estrutura de 24 escadas rolantes e sete elevadores para facilitar o deslocamento pelos sete níveis internos ao longo dos 51 metros de profundidade.

Mais mobilidade para a Zona Leste

Com investimento de R$ 14,8 bi do Governo do Estado, a expansão da Linha 2-Verde prevê a construção de 8,3 km de trilhos entre Vila Prudente e Penha, com oito novas estações e entrega por etapas, sendo a primeira (Vila Prudente a Vila Formosa) em 2027 e a segunda (de Vila Formosa a Penha) em 2028. Quando concluída, a linha atenderá cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia, ampliando a mobilidade e melhorando a qualidade de vida na capital paulista. A Linha 2-Verde expandida vai proporcionar a redução no tempo de deslocamento da população da Zona Leste e a redistribuição do fluxo de passageiros em toda a rede de transporte público sobre trilhos de São Paulo.