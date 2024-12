Tati Machado revela que espera um menino

Na edição desta sexta-feira (20) do programa “Encontro com Patrícia Poeta”, a apresentadora Tati Machado fez uma revelação especial: ela está à espera de um menino. A novidade já havia sido antecipada por ela no programa “Mais Você” na quinta-feira (19), mas Tati trouxe mais detalhes na manhã de hoje.

Durante a atração, Tati não só confirmou que será mãe de um garoto, como também compartilhou o nome escolhido para a criança. “Estamos esperando um menino e vai se chamar Rael. Esse nome está conosco há anos e sempre tivemos certeza dele. Se fosse uma menina, teríamos mais opções, mas para menino sempre foi Rael”, explicou a apresentadora.

Além das informações sobre o sexo e o nome do bebê, Tati Machado comentou sobre os primeiros meses de sua gestação. Ela revelou como tem sido essa experiência até agora, destacando a felicidade de seu parceiro, Bruno Monteiro. “Mozão está enlouquecido, muito feliz e eu nunca fui tão mimada na minha vida”, afirmou.

Em tom descontraído, Tati mencionou seu apetite durante a gravidez: “Estou querendo comer o Brasil inteiro de tanta fome que estou. Mas, até agora, não tive enjoo, apenas uma leve mudança de humor que às vezes pode ser um pouco chata”.

A apresentadora também recebeu presentes durante o programa, incluindo um par de sapatinhos vermelhos oferecidos por Patrícia Poeta para o futuro bebê.

A expectativa em torno da chegada de Rael promete trazer novas alegrias para a família de Tati Machado nos próximos meses.