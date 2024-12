Tati Machado anuncia gravidez no ‘Mais Você’

A apresentadora Tati Machado compartilhou uma notícia emocionante durante sua participação no programa “Mais Você” nesta quinta-feira, 19 de outubro. Em um momento especial, Tati anunciou que está esperando seu primeiro filho.

Durante a atração, Ana Maria Braga revelou que Tati havia visitado sua casa no último domingo, 15 de outubro. Durante essa visita, a apresentadora trouxe um presente inusitado: um body de bebê com a frase “Exxxquece, vovó”. A declaração despertou risos e emoções na plateia.

Tati Machado comentou sobre o significado da frase, brincando: “Quem é que fala exxxquece? Acho que sou eu”, ao revelar a boa nova. Visivelmente emocionada, ela expressou sua alegria: “Estou muito feliz. E muito feliz de falar aqui. A Ana sabe da importância que ela tem pra mim, especialmente esse ano. Acho que foi o meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente e de muitas realizações pessoais.”

A apresentadora continuou, refletindo sobre suas aspirações pessoais: “Eu já estava pronta para chegar em 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!”

Tati está casada com o diretor e cineasta Bruno Monteiro e já entrou no quarto mês de gestação. Apesar da empolgação em compartilhar a notícia, ela optou por não revelar o sexo do bebê neste momento.

A celebração desse novo capítulo na vida de Tati Machado promete emocionar fãs e telespectadores nos próximos meses.