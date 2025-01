Tarifa dos trens no Rio aumenta para R$ 7,60 em fevereiro

A partir do dia 2 de fevereiro, a tarifa dos trens urbanos no Rio de Janeiro sofrerá um reajuste, passando de R$ 7,10 para R$ 7,60. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela SuperVia, responsável pela gestão do transporte ferroviário na região.

É importante destacar que o aumento não se aplicará aos usuários que possuem o Bilhete Único Intermunicipal (BUI), destinado a moradores do estado cuja renda mensal declarada seja inferior a R$ 3.205,20, os quais continuarão pagando R$ 5 pela passagem.

De acordo com a SuperVia, a nova tarifa foi aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp).

O ajuste anual de 7,04% foi fundamentado na inflação calculada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), uma métrica elaborada pela Fundação Getulio Vargas e prevista no contrato de concessão da empresa.

Em comunicado oficial, a SuperVia explicou que o aumento tarifário está vinculado a custos operacionais fixos que foram severamente afetados pela inflação, abrangendo despesas com energia elétrica, manutenção das composições e da infraestrutura ferroviária, além da compra de peças e equipamentos importados necessários para a manutenção dos trens.

Sistema de Transporte e Recuperação Judicial

O sistema ferroviário urbano do Rio é responsável pelo transporte diário de aproximadamente 300 mil passageiros. A malha ferroviária compreende 270 quilômetros distribuídos em cinco ramais, três extensões e 104 estações que atendem a 12 municípios da região metropolitana. No total, há 201 trens em operação.

A SuperVia se encontra em recuperação judicial desde 2021, apresentando perdas que totalizam cerca de R$ 1,2 bilhão. A empresa atribui sua difícil situação financeira aos efeitos da pandemia de covid-19, à paralisação das tarifas e às questões relacionadas à segurança pública, especialmente os furtos de cabos.

Recentemente, o consórcio japonês que controla a SuperVia manifestou intenção de devolver a concessão dos trens urbanos em várias ocasiões. Contudo, um acordo entre o governo estadual e a empresa foi homologado em dezembro pelo Tribunal de Justiça, visando uma transição dos serviços até que uma nova licitação seja realizada.

Os investimentos previstos nesse processo variam entre R$ 450 milhões e serão divididos entre R$ 300 milhões provenientes do estado e R$ 150 milhões da própria concessionária, com um cronograma estimado para implementação entre seis e nove meses.

Aumento nas passagens de ônibus

No início deste ano, os usuários dos transportes públicos no Rio também enfrentarão aumentos nas tarifas dos ônibus. O prefeito Eduardo Paes publicou um decreto no Diário Oficial estabelecendo que o valor da passagem dos ônibus municipais passará de R$ 4,30 para R$ 4,70 a partir do próximo domingo (5).

Esse incremento de R$ 0,40 corresponde à correção monetária conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), refletindo a inflação oficial do Brasil nos dois anos em que as tarifas permaneceram inalteradas. O último ajuste ocorreu em janeiro de 2023.

O novo valor da passagem será aplicado não apenas nos ônibus municipais e no sistema BRT (bus rapid transit), mas também nos chamados “cabritinhos”, utilizados para transporte em comunidades via vans e kombis, além do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).