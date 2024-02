Tarcísio lidera missão de SP na Europa para apresentar projetos a investidores

Os projetos de leilões, concessões e parcerias importantes para o desenvolvimento de São Paulo estarão no centro da primeira missão internacional do Governo do Estado em 2024. Entre os dias 5 e 9 de fevereiro, o governador Tarcísio de Freitas vai liderar a comitiva paulista em reuniões com executivos de grupos internacionais na Espanha, Itália e França.

“Os grandes projetos estruturantes que vão garantir mais desenvolvimento e dignidade à população de São Paulo estão diretamente ligados ao diálogo com grupos privados brasileiros e internacionais. Nossa missão na Europa vai assegurar ainda mais credibilidade e segurança jurídica aos potenciais parceiros e investidores que acreditam no trabalho conjunto com o setor público”, disse Tarcísio.

Os trabalhos da comitiva paulista na Europa começam na próxima segunda-feira (5), em Madri, com rodadas de negócios com diretores dos grupos Acciona, Santander e Sacyr. Na terça (6), a parada será em Milão, com encontros com executivos das organizações Gavio e Ghella.

Entre quarta (7) e sexta (9), Tarcísio e as autoridades paulistas vão participar de uma série de encontros em Paris. Na capital francesa, haverá reuniões com diretores de empresas sediadas na Alemanha, além de encontros com líderes dos grupos Keolis, Vinci, Alstom, Stoa, Transdev e de instituições de investimento.

O Governo do Estado pretende oferecer 13 projetos em leilões ao longo de 2024. Entre eles, estão o Trem Intercidades Eixo Norte, que vai ligar a cidade de São Paulo a Campinas, e concessões e parcerias de infraestrutura rodoviária e ferroviária, além das desestatizações da Sabesp e da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae).

De acordo com a Secretaria de Parcerias em Investimentos, a carteira de projetos de concessões, desestatizações e parcerias da atual gestão estadual é estimada em mais de R$ 220 bilhões em investimentos do setor privado.