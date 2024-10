Tarcísio é o sujeito mais homem que encontrei na política, diz Nunes

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou, ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que o governador é “o sujeito mais homem” que ele conheceu na política.

Na manhã desta terça-feira (1°), Nunes participou de um evento de apoio promovido por empresários do centro no Bar Brahma. Tarcísio, que é o principal cabo eleitoral de Nunes, estava presente.

Em seu discurso, Nunes afirmou que ganhou um irmão ao se referir a Tarcísio. Em seguida, destacou que está na política desde os 18 anos, mas nunca havia encontrado alguém como o governador, destacando as parcerias entre estado e prefeitura.

“Tarcísio, você é o sujeito na política que eu conheci que é mais homem“, disse Nunes.

A declaração ocorre no momento em que a campanha de Nunes fustiga o adversário Pablo Marçal (PRTB) por falas consideradas machistas.

No evento, inclusive, Nunes saudou sua nova apoiadora, Karen Vasconcelos (PRTB), candidata a vereadora que migrou da campanha de Marçal e estava presente no ato emedebista no Bar Brahma.

“Ela veio de coração porque o lado de lá não cuida bem das mulheres”, disse Nunes.

Uma peça da campanha do MDB, divulgada nesta terça, mostra a fala de Marçal no debate Folha/UOL, sobre mulher não votar em mulher por ser inteligente.

“Mulher não vota em mulher, mulher é inteligente”, disse o candidato do PRTB em um embate com Tabata Amaral (PSB).

A propaganda contra Marçal também mostra o autodenominado ex-coach dizendo que o crânio da mulher é menor que o do homem e, por isso, necessitaria de uma extensão.