Tarcísio destaca ação dos ‘power rangers’ da Polícia Civil de SP

No último domingo, 2, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, utilizou suas redes sociais para compartilhar uma estratégia inovadora adotada pela Polícia Civil durante o carnaval paulista. Agentes estão se infiltrando em blocos de foliões vestidos como personagens dos “Power Rangers”, com o objetivo de identificar e capturar suspeitos de crimes, especialmente roubos de celulares.

Em sua postagem, o governador relatou a recente prisão de um homem que levou à descoberta de uma quadrilha criminosa. A operação resultou na recuperação de diversos aparelhos celulares e na apreensão de R$ 15 mil em dinheiro, encontrado na residência onde os suspeitos estavam hospedados.

“É Hora De Morfar! Os Power Rangers da nossa Polícia Civil estão dando mais um show neste Carnaval!”, afirmou Tarcísio em sua publicação. Essa tática foi implementada no ano anterior, permitindo que agentes se misturassem aos foliões para monitorar atividades criminosas e garantir a segurança nas festividades.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que, nos últimos dias, essa abordagem resultou na detenção de sete indivíduos e na recuperação de 30 celulares durante o último final de semana. Além disso, dados do pré-Carnaval nos dias 22 e 23 indicam uma redução significativa de 62% nos registros de roubos e furtos de celulares em comparação ao mesmo período do ano passado.