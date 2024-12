Tarcísio descarta Presidência e confirma disputa por reeleição em 2026

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou sua intenção de buscar a reeleição em 2026. Em uma recente entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibida no último domingo, ele enfatizou que não planeja candidatar-se à Presidência da República e que seu foco permanece na conclusão dos projetos em andamento no estado.

“A minha opção para 2026 é continuar em São Paulo”, declarou Tarcísio, ressaltando sua lealdade aos eleitores que o apoiaram. O governador expressou gratidão pelo acolhimento recebido pela população paulista e destacou a importância dos projetos que estão sendo desenvolvidos para o futuro do estado. “Nós temos propostas significativas para serem entregues até 2030. O que me motiva a permanecer em São Paulo é a entrega desses projetos”, afirmou.

Bolsonaro

No que diz respeito ao cenário político nacional, Tarcísio reafirmou a relevância de Jair Bolsonaro como uma figura central na direita brasileira. Apesar da inelegibilidade de Bolsonaro para as próximas eleições, o governador acredita que sua influência será determinante nas eleições presidenciais de 2026. “Bolsonaro é uma grande liderança da direita, e o candidato viável será ele ou alguém por ele escolhido”, avaliou.

Em relação ao seu papel dentro do contexto político nacional, Tarcísio manifestou seu compromisso em apoiar o candidato indicado pelo grupo bolsonarista na disputa presidencial. “Minha prioridade será buscar a reeleição enquanto trabalho para que São Paulo possa contribuir ao máximo para esse candidato que representa a centro-direita em 2026”, explicou.

O governador também discutiu os desafios enfrentados pela direita política no Brasil. Ele destacou a importância de evitar o isolamento político e a necessidade de dialogar com eleitores de centro. Tarcísio citou as eleições municipais como vitórias significativas para a coalizão bolsonarista e refletiu sobre como algumas posturas adotadas por Bolsonaro, especialmente em relação às vacinas e suas interações com instituições, podem ter contribuído para a alienação de parte do eleitorado.

“Se certas situações não tivessem ocorrido, talvez o caminho estivesse mais pavimentado, dado o grande número de reformas aprovadas”, observou Tarcísio. Ele concluiu enfatizando que a trajetória da direita deve ser fundamentada em resultados tangíveis e uma comunicação eficaz com o público.