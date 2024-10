Tarcísio declara apoio a Lucas Sanches no 2º turno em Guarulhos

Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) declarou apoio ao candidato a prefeito de Guarulhos-SP pelo PL, Lucas Sanches, para o segundo turno das eleições municipais. O governador de São Paulo falou sobre o assunto durante à solenidade do 54º aniversário da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Progressistas, Republicanos, PSD, Federação PSDB/Cidadania, Mobiliza e Avante também fecharam com o liberal nesta semana.

Indagado se, no segundo turno em Guarulhos, iria apoiar Sanches, Tarcísio profetizou, inclusive, a vitória nas urnas do liberal em 27/10. Além disso, o chefe do Executivo paulista destacou que o Governo do Estado de São Paulo está “de portas abertas” para o candidato à majoritária pelo PL, que liderou o resultado do primeiro turno, com 213.212 votos válidos:

“Lucas Sanches é o nosso candidato. Tenho certeza que ele vai ganhar a eleição e fará um grande mandato. Teremos total parceria. O Governo do Estado está de portas abertas. Vamos trabalhar muito por Guarulhos”, acrescentou Tarcísio.

Sanches e o ex-petista Eloi Pietá (Solidariedade) se credenciaram para o segundo turno das eleições em Guarulhos – segunda maior cidade do estado, com 1,3 milhão de habitantes. O postulante ao Paço Municipal pelo Republicanos, o deputado estadual Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor, amargou a terceira colocação, em 6/10.

De lá para cá, Sanches passou a receber o apoio do eleitorado de direita da cidade, bem como de vereadores eleitos por outras chapas majoritárias que não passaram para o segundo turno.

Partidos que caminharam com outras candidaturas em primeiro turno também já fecharam com o liberal, como Progressistas, Republicanos, PSD, Federação PSDB/Cidadania, Mobiliza e Avante, por meio de seus Diretórios Municipais.

Segundo duas pesquisas divulgadas já na campanha em segundo turno em Guarulhos, Sanches continua à frente de Pietá, tal qual aconteceu com a eleição em primeiro turno. Dependendo do estudo, a diferença chega a ser de dez ou de quase 12 pontos percentuais.

Outro dado interessante dos levantamentos do Instituto Paraná Pesquisas (TSE SP-02647/2024) e do Instituto Vox Brasil (TSE SP-02124/2024) diz respeito à baixa rejeição do liberal – que vai na contramão da aversão dos eleitores ao ex-petista. Entre 40% e 42% dos entrevistados dizem que não votariam em Pietá de jeito nenhum para prefeito de Guarulhos.

Mudança

Sanches encabeça a coligação “A Mudança Começa Agora”, que abarca PL, Novo, DC e PMB. O liberal tem na vice Thiago de Azevedo Lopes, o Thiago Surfista, do Novo, e lançou, na eleição proporcional, 140 candidatos a vereador.