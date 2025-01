Tânia Alves Celebra Novo Casamento com Músico Israel Schottz

A renomada atriz Tânia Alves, de 75 anos, surpreendeu seus seguidores ao anunciar seu quinto casamento com o músico Israel Schottz, que possui 27 anos. A revelação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais, onde a artista compartilhou uma foto do casal durante a celebração da virada do ano em Nova Friburgo, localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Tânia postou imagens festivas e escreveu uma mensagem carinhosa: “Com meu amor, Israel. Felizes para sempre”. A nova união se estabelece em um momento especial, já que Israel é natural de Nova Friburgo, cidade onde Tânia atualmente reside. A atriz, afastada das novelas há uma década, tem se dedicado à administração de um spa ao lado de sua filha, Gabriela Alves, que também é atriz.

O casal já havia demonstrado sua conexão em um podcast gravado juntos no mês de novembro. Durante a conversa, Tânia expressou seus sentimentos sobre o relacionamento: “É transcendental. É o amor mesmo, puro. Não quer dizer um amor assexuado, nada disso. É completo, em todas as áreas. A gente acorda cantando; é muita música, muito amor”.