Talíria Petrone é a nova líder da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) anunciou a escolha da deputada federal Talíria Petrone, do Rio de Janeiro, para assumir a liderança da bancada na Câmara dos Deputados. O comunicado oficial foi divulgado na última segunda-feira, 3 de abril, destacando a substituição de Érika Hilton, de São Paulo, no cargo.

Talíria Petrone já havia exercido a função de líder do PSOL em 2021 e agora retorna ao posto com uma agenda voltada para a articulação e apoio ao governo federal. Em declarações ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a parlamentar ressaltou os avanços observados na redução do desemprego e da pobreza sob a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A bancada está disposta a colaborar com o governo para que possamos continuar avançando nas conquistas sociais,” afirmou.

Crítica ao ajuste fiscal

A deputada também criticou as abordagens recessivas associadas à ideia de ajuste fiscal, argumentando que tais medidas não favorecem o crescimento econômico do país. “Defendemos que mais investimentos públicos são essenciais para combater a desigualdade e garantir que os frutos das políticas públicas continuem sendo colhidos pela população,” acrescentou.

Com a nova liderança, Talíria Petrone conduzirá uma bancada composta por 14 membros da federação entre PSOL e Rede Sustentabilidade. O papel dos líderes partidários é fundamental para a articulação política e definição de estratégias durante as votações nas sessões legislativas.