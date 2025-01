Érika Hilton faz vídeo para rebater oposição sobre taxação do Pix

No último sábado (18), a deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) usou as redes sociais para esclarecer rumores sobre uma possível taxação do Pix. O vídeo publicado pela parlamentar foi uma resposta direta às críticas da oposição e ao clima de desinformação em torno do tema. Confira abaixo:

Estão mentindo pra você.

O Pix é só uma cortina de fumaça. pic.twitter.com/CCwKCKizED — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 18, 2025

A manifestação ocorre em meio à crise envolvendo o Pix, que levou o governo federal a recuar de uma norma da Receita Federal. A proposta visava ampliar a fiscalização de transações pessoais superiores a R$ 5.000 mensais, gerando preocupações de que isso implicasse em uma nova carga tributária.

“Estão mentindo para você que labuta diariamente por uma vida digna. Estão tentando incutir medo para obter vantagens políticas. O governo Lula nunca cogitou taxar o Pix”, declarou Érika Hilton, reforçando que as acusações são infundadas.

A deputada ainda destacou que a proposta de taxar o Pix partiu do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, no governo Bolsonaro. Hilton lembrou que Guedes havia sugerido implementar um tributo semelhante à extinta CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), mas a ideia não avançou.

Regulamentação das redes sociais

Além da questão tributária, Érika Hilton defendeu a regulamentação das redes sociais, que classificou como “terras sem lei”. A parlamentar alertou sobre os riscos de desinformação e manipulação por grupos extremistas: “É imperativo que as redes sociais sejam reguladas para evitar que indivíduos mal-intencionados explorem as pessoas e seus direitos”.



Hilton também é autora de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe alterar a escala 6×1, que atualmente permite descanso remunerado apenas aos domingos. Embora tenha gerado discussões nas redes no final de 2024, a proposta ainda está em estágio inicial na Câmara dos Deputados

Comparação com Nikolas Ferreira

O vídeo de Érika Hilton seguiu um estilo semelhante ao de Nikolas Ferreira (PL-MG), que viralizou antes do recuo do governo sobre a norma da Receita Federal. Em um cenário sóbrio, a deputada sustentou seu discurso com imagens de notícias relevantes.

Com 3,5 milhões de seguidores no Instagram, o vídeo de Hilton alcançou 69 milhões de visualizações desde sua publicação. Já o conteúdo de Nikolas Ferreira, que tem 16 milhões de seguidores, acumulou 320 milhões de visualizações em cinco dias. O parlamentar criticou a Receita Federal, afirmando que o governo prioriza arrecadação em vez de benefícios à população.