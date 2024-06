Taka Yamauchi registra Manifesto Cristão e diretrizes que nortearão a pré-campanha a prefeito em Diadema

Em um momento de grande relevância e significado, o pré-candidato a prefeito de Diadema Taka Yamauchi (MDB), registrou no dia 14 de junho, no Cartório de Registro de Documentos, dois importantes documentos: o Manifesto Cristão e as diretrizes do Plano de Governo que irão guiar a pré-campanha à prefeitura de Diadema.

Esses documentos refletem o empenho de Taka Yamauchi em promover a valorização dos princípios cristãos e em defender a importância dos valores familiares na construção de uma Diadema mais acolhedora e próspera.

A oficialização do Manifesto Cristão e das diretrizes do Plano de Governo marca o início de uma jornada de diálogo, participação e comprometimento com a população de Diadema. “Foram mais de 15 encontros ao longo de mais de três meses, em que nos reunimos com nossos pré-candidatos a vereador, com a população em uma grande força tarefa para resgatar a dignidade de Diadema”, explicou Taka.

O próximo passo agora é a realização de 11 encontros junto à população, nos 11 bairros da cidade, para agregar, complementar e fortalecer a construção do Plano de Governo. “Um plano do qual tenho muito orgulho, porque foi construído a quatro mãos, de forma abrangente, com a participação da população em todos os passos. E mais que isso, um convite à reflexão, à união e à ação em prol de uma Diadema digna e com um futuro de oportunidades”, completou.