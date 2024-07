Taka Yamauchi mostra força na Convenção do Movimento do Bem

Na noite desta segunda-feira (29/07), o Centro Cultural Okinawa, em Diadema, foi palco da Convenção do Movimento do Bem, evento que reuniu 6 mil pessoas. Liderado pelo pré-candidato a prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, o encontro marcou a apresentação dos 220 pré-candidatos a vereador que compõem a coligação do movimento.

Composta por uma ampla coalizão de partidos, incluindo MDB, PL, Avante, Solidariedade, Democracia Cristã, PMB, Progressistas, Cidadania, PSDB, Mobiliza, PRD e PRTB, a convenção foi um marco de união e força política, destacando a diversidade de alianças que se unem em torno do projeto de transformação de Diadema.

Divulgação

Entre as autoridades presentes, destacaram-se figuras de peso na política nacional, como Baleia Rossi, deputado federal por São Paulo e Presidente Nacional do MDB; Carla Zambelli, deputada federal pelo PL; e Paulinho da Força, deputado federal e Presidente Nacional do Solidariedade. Kiko, Presidente do MDB de Ribeirão Pires, também marcou presença.

Em seu discurso, Baleia Rossi destacou a importância da candidatura de Taka Yamauchi. “Fiz questão de vir aqui hoje para dizer que a candidatura do Taka é hoje uma das mais importantes do Brasil”. Ele também revelou os números atuais do MDB, reforçando a relevância do partido no cenário político nacional.

Divulgação

Taka Yamauchi, em sua fala, destacou a necessidade de união e força para promover uma verdadeira transformação em Diadema.

O pré-candidato enfatizou o compromisso com as pessoas e com os pilares do seu Plano de Governo, e encerrou pedindo que Deus abençoasse a todos e ressaltando que “vai dar tudo certo”, como sempre destaca em suas falas.