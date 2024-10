Taka Yamauchi avança para o segundo turno em Diadema

Taka Yamauchi, candidato da coligação do Movimento do Bem, avançou para o segundo turno das eleições para a prefeitura de Diadema, que ocorrerá em 27 de outubro de 2024, e promete ser um momento decisivo para o futuro do município.

Com 100% das urnas apuradas, Taka obteve 106.141 votos (47,39%) contra 100.983 votos (45,09%) do candidato do PT.

O candidato está otimista para o próximo turno da campanha, reafirmando seu compromisso com a proposta de renovação e mudança que ressoou entre os eleitores. “Essa é uma nova oportunidade para que o povo de Diadema possa escolher o futuro que desejam. Nossa cidade precisa de mudanças, precisa que o bem vença e estou confiante de que, juntos, podemos construir uma cidade mais justa e cheia de oportunidades para todos,” declarou Taka, destacando a importância da participação da comunidade no processo eleitoral.

A trajetória de Taka Yamauchi é marcada por sua experiência como engenheiro e empresário, com mais de 27 anos de atuação, incluindo posições de destaque como Secretário de Obras de Ribeirão Pires e presidente da SPObras, em São Paulo. Fundador do Movimento do Bem e da ONG Te Quero Bem, Taka é morador do bairro Casa Grande há 42 anos. Em 2020, ele já havia conquistado a confiança dos eleitores ao chegar ao segundo turno, ficando a poucos votos de vencer.