Taka Yamauchi alerta sobre falta de planejamento nas obras da UPA Paineiras

Ontem (10), o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, acompanhado pelo secretário Municipal de Saúde, Dr. Antônio Carlos Nascimento, visitou as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Paineiras. O intuito foi verificar as futuras instalações e as condições das intervenções em andamento.

A primeira constatação durante a visita foi a desorganização e um cronograma de execução que levanta dúvidas sobre o comprometimento da gestão anterior com a área da saúde da cidade.

“Essa falta de um planejamento eficaz resulta não apenas em atrasos e ineficiências, mas também em um desperdício de recursos públicos que poderiam ser utilizados em melhorias essenciais para a população”, ressaltou Taka Yamauchi.

O prefeito se comprometeu a rever detalhadamente o projeto e tomar medidas efetivas para assegurar que a construção da unidade de saúde ocorra conforme os padrões exigidos, garantindo o bem-estar da população.

“Lamentar a situação é insuficiente. A comunidade precisa de ações concretas e um compromisso verdadeiro por parte dos gestores. Seguindo o que foi proposto no nosso Plano de Governo, vamos implementar um plano de ação que priorize a saúde pública e a transparência nas obras”, garantiu Taka Yamauchi.



Crédito:Divulgação