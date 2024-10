Taka perde ação para censurar vídeo que expõe fracasso em Ribeirão

O candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi, perdeu ação na qual tentava censurar vídeo que mostrava que ele, enquanto secretário de Obras de Ribeirão Pires, deixou esquecido um tomógrafo dentro das obras abandonadas de construção do Hospital Santa Luzia.

O vídeo é uma reprodução da reportagem veiculada pela Rede Record quando Taka era secretário de Obras no governo de Kiko Teixeira. Na época, Taka não deu andamento à construção do Hospital Santa Luzia, obra essa que ele havia herdado com 60% de conclusão, e, para piorar, um funcionário da Prefeitura localizou escondido atrás de uma parede um tomógrafo avaliado em mais de R$ 500 mil.

O juiz eleitoral Sergio Augusto Duarte Moreira, ao negar a liminar pleiteada pela defesa de Taka, disse que “os elementos constantes dos autos não permitem depreender que o requerente tenha sido atingido, ainda que de maneira indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social, inclusive provedores de aplicativos de internet e redes sociais’’.

Confira o documento oficial com a sentença:

Taka foi secretário de Obras de Ribeirão Pires entre 2017 e 2020 e deixou mais de R$ 6 milhões de obras paradas, conforme relatório do Tribunal de Contas do Estado emitido na época. Aliado de Taka, Kiko Teixeira perdeu a reeleição em 2020 e muitos aliados do ex-prefeito atribuíram a derrota ao desempenho de Taka.

Ex-prefeito de Ribeirão, Clovis Volpi, que herdou a prefeitura da dupla Taka/Kiko, disse que Taka foi um secretário de Obras incompetente. “Taka foi nosso secretário de Obras aqui na cidade. Foi uma grande decepção. Foram quatro anos sem concluir nenhuma obra Posso atestar com absoluta certeza, Taka não foi bom gestor, foi péssimo gestor e com certeza não será um bom prefeito.”

Taka já foi condenado cinco vezes nesta eleição por espalhar fake news contra o prefeito Filippi.