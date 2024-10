Taka faz história e derrota o PT em Diadema

Com 52,59% (116.003 votos válidos) , a vitória marca uma nova fase para o município, que depositou sua confiança na proposta de renovação e mudança liderada por Taka. Ele tomará posse no dia 1º de janeiro de 2025, com o compromisso de transformação para a cidade.

“Essa vitória é de todos que acreditam na dignidade, na esperança e na força do trabalho. O povo de Diadema merece mais, e juntos vamos construir uma cidade melhor para todos. A mudança começa agora!”, declarou Taka em seu discurso de vitória, reafirmando seu compromisso com a população de Diadema e com o futuro da cidade.

Sobre a trajetória de Taka Yamauchi

Aos 46 anos, Taka Yamauchi é engenheiro e empresário, com uma carreira de mais de 27 anos, incluindo posições de destaque como Secretário de Obras de Ribeirão Pires e presidente da SPObras, em São Paulo. Fundador do Movimento do Bem e da ONG Te Quero Bem, Taka mora há 42 anos em Diadema, no bairro Casa Grande, e já havia conquistado a confiança dos eleitores em 2020, quando chegou ao segundo turno, ficando a poucos votos de vencer.

Sua vitória reforça a força de seu Plano de Governo e o desejo da população por uma gestão que promova a dignidade, o acolhimento, além de mudanças na Saúde, Segurança, Educação e no Desenvolvimento Econômico da cidade.

Em Nota, Filippi agradece a democracia

NOTA OFICIAL

O prefeito Filippi agradece aos 104.556 eleitores, à militância, ao PT e aos partidos aliados e a todos que confiam e confiaram em seu trabalho.

Filippi continua como cidadão de Diadema, cidade que ele teve o prazer e a honra de ajudar a construir desde os anos 1980, quando se apaixonou pelo município e dedicou sua vida a transformar a realidade dos moradores do município.

Ele continuará acompanhando o dia a dia de Diadema, torcendo para que a cidade se desenvolva e evolua.