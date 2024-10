Taka é condenado mais uma vez por fake news de ideologia de gênero

Candidato do MDB em Diadema, Taka Yamauchi foi novamente condenado por espalhar fake news a respeito de ideologia de gênero. Taka vai pagar multa de R$ 5 mil e foi obrigado a retirar conteúdos relacionados ao assunto de suas plataformas e perfis nas redes sociais.

No dia 24 de setembro, em live divulgada pelo Instagram, Taka afirmou que o PT queria implementar ideologia de gênero nas escolas, informação comprovadamente falsa.

“Há elementos suficientes que comprovem conduta eleitoral ilícita, visto que a análise dos elementos constantes dos autos indica a prática de desinformação e ultrapassa o limite compreendido pela liberdade de expressão”, considerou o juiz eleitoral Sérgio Augusto Duarte Moreira. “Entende-se que restou comprovada a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral”, emendou o magistrado, dizendo haver propaganda irregular eleitoral por parte de Taka.

No dia 30 de setembro, Taka também foi condenado por disseminar fake news de ideologia de gênero. A condenação anterior veio do juiz eleitoral Cotrim Guimarães. À ocasião, o prefeito Filippi ganhou direito de resposta em programas eleitorais de rádio de Taka para estabelecer a verdade com relação à educação em Diadema.

Veja o documento com a sentença: