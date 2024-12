Taka anuncia volta da Romu e ações contra pancadões em Diadema

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), anunciou nesta terça-feira (17/12) a nomeação de Paulo Pinheiro da Silva como o novo secretário de Segurança do município. Durante a coletiva de imprensa, Yamauchi destacou a reativação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que havia sido descontinuada no início do governo anterior de José de Filippi Júnior (PT).

Reativação da Romu e combate aos pancadões

Entre as principais ações planejadas por Taka e o novo secretário, destaca-se o retorno da Romu, uma unidade de polícia ostensiva responsável por garantir mais segurança nas ruas. Além disso, a prefeitura também anunciou um plano para intensificar as operações contra os chamados “pancadões” ou bailes funks, eventos que frequentemente geram conflitos e distúrbios nas áreas periféricas da cidade.

“Temos dois programas fundamentais em andamento: o Muralha, que envolve videomonitoramento, e o Diadema Cidade Segura, que visa reforçar a presença da Guarda Civil Municipal (GCM). Além disso, planejamos implementar a Rotam, a Guarda Municipal Motorizada, e a Inspetoria de Operações Especiais para lidar com os pancadões”, afirmou Yamauchi. O prefeito ainda ressaltou a urgência de uma abordagem mais eficaz para combater os furtos e roubos de celulares, que têm afetado a população de forma crescente.

Combate à insegurança e foco na proximidade com a população

Taka Yamauchi reforçou que a segurança será um dos maiores desafios do novo governo e que a cidade necessita de novas estratégias para reduzir a criminalidade. “A população está muito afetada pela insegurança. Esse é um dos nossos maiores desafios”, declarou. O prefeito também destacou a preocupação com os impactos negativos dos bailes funks sobre a comunidade. “Os pancadões são um grande problema nas periferias e precisamos resolver isso por meio de nosso plano de governo”, completou.

A experiência de Paulo Pinheiro da Silva à frente da segurança

Paulo Pinheiro da Silva, novo secretário de Segurança, tem uma longa trajetória na Guarda Civil Municipal de Diadema, onde atua há 25 anos. Atualmente, ocupa a posição de Inspetor, o mais alto cargo da carreira na GCM. Yamauchi expressou confiança de que a experiência de Da Silva será essencial para lidar com os problemas de segurança na cidade.

“Agradeço ao Da Silva por aceitar nosso convite. O desafio é significativo, mas estou confiante de que sua experiência será crucial para enfrentar esses problemas”, afirmou Yamauchi.

Perfil Profissional de Paulo Pinheiro da Silva

Graduado em Administração e Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos

MBA em Gestão Pública e Planejamento e Gestão de Policiamento Municipal

Especialização em Gestão e Comando de Guarda Civil Municipal – CRFSU

25 anos de experiência na Guarda Civil Municipal de Diadema

Progressão por meio de concursos internos, ocupando atualmente o cargo de Inspetor

Paulo Pinheiro da Silva, por sua vez, garantiu que a Secretaria de Segurança trabalhará de forma aberta e colaborativa com a população, buscando sempre resultados eficazes no combate à criminalidade e aos pancadões. “A Secretaria de Segurança estará aberta à população e trabalharemos em conjunto com todas as secretarias para alcançar resultados efetivos”, concluiu.

A nomeação de Paulo Pinheiro da Silva reflete o compromisso do futuro governo com uma gestão focada na segurança e no bem-estar da população de Diadema.