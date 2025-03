Taekwondo de Ribeirão Pires é destaque na 2ª etapa do Campeonato Paulista

A equipe de taekwondo de Ribeirão Pires brilhou na 2ª etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, realizada neste domingo (23) em Jundiaí (SP). Comandados pela professora Sheila Alves Ripoli e pelo mestre Fernando Ripoli, os atletas garantiram troféu de destaque para a cidade e seguem firmes na preparação para a próxima fase do torneio.

A competição reuniu alguns dos melhores praticantes da modalidade no Estado de São Paulo, colocando à prova o talento e a dedicação dos representantes da Estância. O desempenho dos atletas ribeirão-pirenses rendeu à equipe o troféu de “Equipe Destaque”, um reconhecimento pelo alto nível técnico e pelo compromisso com o esporte.

Nesta etapa, a professora Sheila Ripoli, faixa preta 2º DAN Internacional, atuou como técnica da equipe, orientando os competidores ao longo das disputas. Já o mestre Fernando Ripoli entrou em ação competindo na categoria Poomsae WT (sub-50).

“Em cada campeonato vemos que é possível a realização de sonhos. Esse é um deles que cresce a cada dia. Sabemos que ainda há um grande caminho até o Mundial, mas, com foco, fé, força e treino, conseguiremos chegar lá”, destacou Sheila Ripoli, reforçando o compromisso da equipe com o crescimento no esporte.

Agora, os atletas intensificam os treinos visando a 3ª etapa do Campeonato Paulista, que será realizada no dia 26 de maio, em Boituva (SP). O evento será mais um desafio importante para a equipe, que pretende repetir e até superar os bons resultados obtidos na última fase.

A modalidade tem crescido na cidade, e iniciativas como as da equipe ligada à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer incentivam novos talentos a ingressarem no esporte. O trabalho de formação de atletas não apenas desenvolve habilidades técnicas, mas também promove valores como disciplina, respeito e superação.

O Campeonato Paulista de Taekwondo segue como uma das principais vitrines para os atletas que sonham em disputar torneios de nível nacional e internacional.

Construindo Campeões pela Educação

O projeto da secretaria de Esporte oferecerá aulas de Taekwondo no CTT do Parque Aliança e as matrículas já estão abertas e podem ser realizadas no local, das 8h às 17h. Aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h, sob a orientação do Mestre Fernando Ripoli. A ação deve ser ampliada para outros centros esportivos como Ouro Fino, por exemplo.