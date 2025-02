Tadeu Schmidt dá bronca em participantes após grave punição no BBB 25

No último episódio ao vivo do Big Brother Brasil 25, realizado na sexta-feira, 7, o apresentador Tadeu Schmidt fez uma contundente advertência aos participantes após a recente dinâmica do Freeze, que coincidiu com o retorno da influenciadora Gracyanne Barbosa à casa.

Tadeu enfatizou a importância de seguir as regras durante a dinâmica e expressou sua insatisfação com algumas atitudes dos brothers. “Se nós congelarmos a casa de novo, mais atenção, por favor”, solicitou o apresentador, observando que houve descumprimentos das instruções dadas pela produção. Ele alertou que “estátua não fala”, referindo-se à necessidade de silêncio absoluto durante o exercício.

Um dos principais incidentes ocorreu quando João Pedro ignorou as diretrizes e deixou sua posição para abraçar Gracyanne, comprometendo assim a essência da atividade proposta. Como consequência, os participantes estão enfrentando restrições alimentares desde quinta-feira, 6, sendo afetados pela punição conhecida como “Tá Com Nada”.

Tadeu foi enfático ao afirmar que futuras infrações poderão resultar em sanções ainda mais severas. “Se acontecer de novo, o alerta deverá ser atendido imediatamente. Essa tolerância acabou”, avisou ele. O apresentador também deixou claro que novas penalidades poderiam ser impostas individualmente caso a situação se repetisse.

Na mesma noite, enquanto os participantes enfrentavam os efeitos das restrições alimentares, eles participaram de uma festa animada sob a apresentação do cantor Péricles. Entretanto, vários brothers relataram estar se sentindo mal devido à falta de alimentação adequada, evidenciando o impacto emocional e físico da punição imposta.