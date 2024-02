Tabata Amaral se encontra com José Serra e tenta buscar o apoio do PSDB à sua candidatura

Em meio as negociações para ter o PSDB apoiando sua candidatura à Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) teve nesta quinta-feira, 8, um encontro com o tucano José Serra.

Em suas redes sociais, a pré-candidata publicou um registro da reunião. “Foi muito inspirador conversar com o ex-governador e prefeito de São Paulo, José Serra, que tem uma trajetória admirável de dedicação à vida pública, tanto no Executivo quanto no Congresso e em SP”, escreveu a parlamentar na legenda da postagem.

No texto, Tabata também citou os feitos do político quando esteve à frente da cidade de São Paulo. “A nossa tão famosa Virada Cultural, a integração do Bilhete Único e a inauguração do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso são alguns dos grandes feitos da gestão do Serra”. Ao fim da conversa, Tabata Amaral foi presenteada com o livro Desatando Nós.

Encontro com ex-prefeitos

Desde quando começou os movimentos para ser candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral teve encontros com vários ex-prefeitos da cidade. Ela já esteve com João Doria, Luiza Erundina (PSOL), Gilberto Kassab (PSD), Fernando Haddad (PT) e até Marta Suplicy (PT), que será vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), adversário de Tabata no pleito. Na lista dos últimos chefes do Executivo paulistano só falta a deputada se encontrar com Paulo Maluf.

O objetivo destes encontros é conversar sobre os desafios da cidade, e recolher sugestões para o plano de governo. Além disso Tabata tenta transmitir ao eleitorado a imagem de alguém que está aberta ao diálogo com linhas políticas diferentes.

Ao conversar com José Serra, a parlamentar procura atrair para sua chapa o apoio do PSDB. O partido vive um racha em São Paulo: está dividido entre apresentar candidato próprio, apoiar a deputada ou embarcar na campanha de reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Recentemente, Tabata conseguiu trazer para sua candidatura o ex-presidente do diretório municipal do PSDB Orlando Faria. Ele será um dos coordenadores da campanha.