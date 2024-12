System of a Down esgota ingressos e abre data extra em São Paulo

A renomada banda de rock System of A Down, retornará ao Brasil para uma série de shows programados para maio de 2025. As vendas dos ingressos tiveram início na última quinta-feira (19), e o show em São Paulo esgotou rapidamente, levando à adição de uma nova apresentação na cidade.

Os fãs podem esperar apresentações em três cidades brasileiras: Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. A data extra em São Paulo foi confirmada para o dia 11 de maio, no Allianz Parque, após a alta demanda observada nos ingressos iniciais.

Além da capital paulista, os shows ocorrerão nas seguintes datas:

Curitiba: 6 de maio de 2025, no Estádio Major Antônio Couto Pereira

A última vez que a banda se apresentou no Brasil foi durante o Rock in Rio 2015, parte de uma turnê que também incluiu paradas em outras cidades da América Latina, como Santiago e Buenos Aires.

Os ingressos para os shows estão disponíveis para compra através do site da Eventim, com informações detalhadas sobre setores e preços em cada local. Em Curitiba, por exemplo, os preços variam desde R$ 197,50 até R$ 1.885, dependendo da categoria do ingresso.

A classificação etária permite a entrada de crianças e adolescentes com idades entre cinco e quinze anos acompanhados por um responsável. Para aqueles com idade entre dezesseis e dezessete anos, a permanência é permitida sem a necessidade de acompanhamento dos pais.

Os detalhes específicos sobre cada cidade são os seguintes:

Curitiba

Data: 6 de maio de 2025

Estádio Major Antônio Couto Pereira Horário: Abertura às 16h

Rio de Janeiro

Data: 8 de maio de 2025

Estádio Nilton Santos (Engenhão) Horário: Abertura às 16h

São Paulo

Datas: 10 e 11 de maio de 2025

Allianz Parque Horário: Abertura às 16h

A expectativa é alta entre os fãs da banda, que aguardam ansiosamente pelo retorno do grupo ao palco brasileiro.

Os ingressos podem ser adquiridos tanto online quanto nas bilheteiras oficiais das respectivas casas de show.