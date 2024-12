Suzuki Dzire surpreende com nota máxima em segurança no Global NCAP

O recente teste de missões realizado pelo Global NCAP trouxe à tona uma grata surpresa no segmento dos carros populares: o Suzuki Dzire, um sedã compacto produzido na Índia, declarado nota máxima em segurança . Este resultado representa um avanço significativo para a Maruti, responsável pela fabricação dos veículos da marca japonesa no país. Nos últimos três anos, outros modelos da montadara enfrentaram críticas severas por seu baixo desempenho em testes de segurança.

O Suzuki Dzire destaca-se por ser equipado com tecnologias que elevam sua segurança, incluindo seis airbags , controle de tração e estabilidade, além de assistente de partida em rampa, mesmo nas versões mais simples. Com motor 1.2 a gasolina, capaz de gerar 81 cv de potência, o veículo apresenta um desempenho adequado devido ao seu peso reduzido de 920 quilos.

No mercado indiano, o Dzire é comercializado a partir de R$ 45 mil, podendo chegar até R$ 69 mil em sua versão mais completa. Essa última variante conta com recursos como teto solar elétrico e painéis de LED, oferecendo um pacote interessante para os consumidores. Para efeito de comparação, se o modelo fosse vendido no Brasil, seu preço estimado seria em torno de R$ 75 mil, posicionando-o como uma alternativa viável frente a concorrentes como o Citroën C3.

Entretanto, é importante notar que o C3 recebeu nota zero na avaliação do Latin NCAP em 2023, o que destaca ainda mais a relevância do desempenho do Dzire nos testes de segurança.

Assim, o Suzuki Dzire não representa apenas um avanço para a marca Maruti, mas também uma nova referência em segurança dentro do segmento de carros populares.