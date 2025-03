Suzana Pires assina com o manager de talentos Chuck James

A atriz e escritora Suzana Pires acaba de assinar com o manager de talentos Chuck James, CEO e fundador da Ascend Artist Representation, uma empresa de gestão de talentos sediada em Los Angeles e Nova York que representa clientes nas áreas de cinema, televisão, música, teatro, branding, publicação e novas mídias.

James começou sua carreira como agente na famosa agência ICM, onde foi responsável por lançar as carreiras de uma nova geração de talentos, incluindo clientes icônicos da agência, como Denzel Washington e Michelle Pfeiffer. Recentemente, ele deixou a CAA e criou a Ascend Artist Representation para gerenciar artistas como Regina King e Megan Fox. Foi escolhido como um dos 35 executivos mais influentes da indústria do entretenimento pelo Hollywood Reporter.

“Suzana é uma renomada artista brasileira, que é verdadeiramente multifacetada e já conquistou o mercado global, principalmente os Estados Unidos, enquanto atriz, escritora e produtora”, afirma ele.

Vivendo em Los Angeles há três anos, onde passou a trabalhar como roteirista para grandes estúdios como Avalon, Amazon Studios e Mermaid Studios, Suzana Pires virá ao Brasil em março para o lançamento do filme “Câncer com Ascendente em Virgem”. Além de tocar o trabalho da sua produtora em LA, a Spiritus Entertainment, ela criou a nova versão da série “Charlie’s Angels”, para a Sony Studios, trazendo sua perspectiva única para criar uma narrativa empoderadora, ágil, cômica e inclusiva, focada no público pré-adolescente e para o mercado brasileiro.

No Brasil, Suzana é representada pelo experiente Marcus Montenegro.